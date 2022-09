Sánchez, el peor presidente también en tiempo de sequía

La cuenca del Segura roza el nivel de alerta por sequía debido a la falta de precipitaciones y al descenso de las reservas de los embalses, por lo que el Gobierno de Sánchez ya está tardando en reaccionar ante una situación de emergencia que requiere soluciones rápidas.

Reclamamos al Gobierno de España que convoque de manera urgente la mesa de la sequía, y que, tal y como le pidieron tanto el Gobierno regional como los regantes nada menos que en febrero, aborde de una vez la elaboración de un decreto de sequía que pueda ser activado de inmediato. Además, es necesario que el Ministerio lleve a cabo todos los trámites que permitan poner en marcha los recursos adicionales posibles para garantizar tanto el suministro como la apertura de los pozos de sequía.

Solicitamos que se tenga en cuenta la incidencia del agua desalada en esta Región y se aplique lo previsto en la Ley 1/2018, del Gobierno de Rajoy, que establecía un precio para el agua desalada de 30 céntimos, y no los precios por encima de los 40 céntimos que contiene el Decreto 4/2022, del Gobierno de Sánchez, a lo que hay que sumar la subida disparatada en los precios de las materias primas.

Con el fin de defender los derechos de los consumidores y los intereses del sector agrícola, el Gobierno de Fernando López Miras ha invertido en construcción de infraestructuras de almacenamiento, de mejora de eficiencia hídrica y energética y en procesos de depuración y reutilización de agua. El Gobierno central, sin embargo, lleva cuatro años sin hacer ni una sola inversión en infraestructuras hídricas en la Región de Murcia.

Y es que, en el actual episodio de sequía muy grave que vive España, la inacción del Gobierno de la Nación tiene mucho que ver. Es lamentable que desde el Gobierno central no se paren a analizar qué infraestructuras son necesarias para poder almacenar agua en momentos puntuales, sobre todo en zonas que sufren, año tras año, la subida de los ríos tras episodios de fuertes lluvias que incluso suponen un riesgo importante para la población. Muchos de esos municipios hoy en día no disponen del agua suficiente para poder abastecer su vivienda, lo que resulta inaceptable en el año 2022.

Encima, a la falta de inversiones en infraestructuras hídricas y de medidas del Gobierno de Sánchez frente a la sequía, se suma la sentencia de muerte del Trasvase Tajo-Segura. Una condena firmada por una ministra sectaria y partidista, como es la señora Ribera, que lo único que pretende es acabar con la agricultura y hacer realidad de este modo lo que su jefe Pedro Sánchez anunció en 2018 en Albacete: la clausura del Tajo-Segura.

Un atropello plasmado en unas especialmente lamentables declaraciones de la propia ministra Ribera, para quien los trasvases ‘ya no tienen sentido’. Unas palabras que no han merecido la más mínima respuesta de los socialistas de la Región, que asisten con un silencio cómplice al cierre de una infraestructura básica para el desarrollo de nuestra tierra. Una vez más, Ribera deja claro que el discípulo de Sánchez en la Región, el señor Vélez, no pinta nada en el PSOE, a pesar de ser fiel escudero de las políticas de Sánchez.

Lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que la señora Ribera utilice la sequía como excusa para evitar que nos envíen el agua que por ley nos corresponde. En este sentido, volvemos a exigir que se incorporen los regantes del Acueducto Tajo-Segura a la Comisión Central de Explotación del Trasvase para defender sus legítimos intereses.

Desde la Región de Murcia se están habilitando los mecanismos necesarios para poder garantizar el abastecimiento de agua a la población, pero es indispensable disponer de las infraestructuras para poder almacenar y distribuir el agua cuando sea necesario. Frente a esta preocupante situación, tenemos a un PSRM que no pinta nada y que ha bajado los brazos en la defensa del agua y de las infraestructuras hídricas, fiándolo todo a lo que diga Pedro Sánchez, lo que hasta el momento tiene un resultado: cero inversiones y constantes perjuicios a la Región de Murcia.

Desde el Partido Popular y el Gobierno regional, con el presidente Fernando López Miras a la cabeza, lo tenemos muy claro: es fundamental un plan que lleve a cabo una distribución adecuada del agua a todos los españoles y a un precio armonizado, como ya ocurre con otros recursos. De hecho, si no se hacen esas inversiones en infraestructuras hídricas, en embalses o en canales, seremos testigos cada año de cómo se irá incrementando la sequía en nuestro país.