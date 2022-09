La sentencia que encabeza este artículo no es solo una opinión del PSOE. Es la sentencia que expresaba la Comisión Europea hace unos días.

Las medidas del Gobierno de López Miras son insuficientes ante la catástrofe del Mar Menor. Sacar pecho de los kilos de biomasa retirada como actuación estrella del Gobierno regional no solo es ridículo sino, lo que es peor, trata de ingenuos a los ciudadanos. López Miras sigue pensando que vale todo e intenta hacer pasar como solución para la laguna medidas que, aunque sean razonables, no abordan los problemas de fondo. La solución a una infección no es bajar la fiebre con analgésicos sino curar la causa que produce la enfermedad.

La solución del Mar Menor sigue siendo la que le reclama la Comisión Europea y el Gobierno de España, controlar los vertidos en origen. La biomasa, la ova, la causan los nutrientes agrícolas y es causa directa del proceso de eutrofización del Mar Menor. Y para evitar esto hay que actuar en origen. Y es lo que está haciendo el Gobierno de España en sustitución del Gobierno de López Miras.

Ya sabemos que no tienen interés en cumplir con sus competencias y hacer cumplir la ley en este espacio natural protegido. Ya sabemos también que al consejero Luengo le parece bien e incluso justifica las concentraciones masivas y actuaciones musicales en barcos en el espacio natural protegido del Mar Menor. Ya sabemos que no quieren sancionar a sus amigos responsables de las concentraciones ilegales. Pero, por favor, dejen de una vez de tomarnos el pelo. Ya han quedado en evidencia suficientemente.

El modelo de desarrollo impulsado en el entorno del Mar Menor durante 27 años de gobierno del PP, el desinterés sobre las consecuencias de la contaminación de la agroindustria intensiva en la zona o la falta de actuación sobre los vertidos mineros que llegan desde la Sierra para proteger a unos pocos son, entre otras, algunas de las causas de esta catástrofe natural.

Es el Gobierno de España el que ha declarado el acuífero en riesgo químico por el nivel de nitratos y lo hizo con la oposición de López Miras, que incluso recurrió a tribunales para paralizarlo. Esta medida está consiguiendo que los agricultores extremen los controles en terrenos y certifiquen que cumplen la normativa para no contaminar. Es la Confederación Hidrográfica quien está revisando y declarando miles de hectáreas de regadío ilegal. La Consejería no ha controlado y retrasa el levantamiento de los riegos.

Ha sido el Ministerio de Transición Ecológica el que ha tenido que invertir más de 70 millones de euros y para solucionar los vertidos de las instalaciones de la Sierra Minera.

Es el Ministerio quien ha aportado más de 20 millones de euros para que los Ayuntamientos costeros renueven sus redes de saneamiento.

Y también es el MITECO quien está invirtiendo más de 30 millones en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en las poblaciones del Mar Menor.

Es el Gobierno del PSOE quien va a ayudar con otros 20 millones de euros a los agricultores a desarrollar nuevos modelos de producción compatibles con la conservación del Mar Menor.

Todas estas medidas, hasta sumar casi 500 millones en inversiones, figuran en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, aprobado por el Gobierno de España. Frente a un Gobierno comprometido con acciones concretas en el origen del problema, los ciudadanos y ciudadanas de esta Región seguimos esperando a que López Miras haga algo más que contar kilos de ova retirada.