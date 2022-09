El Campus de Ciencias de la Salud, oportunidad perdida

En la vida, a veces, hay que ser valientes y decir las cosas como son, en un ejercicio de sinceridad que muchos no comprenden y que, a la larga, es un regalo que ayuda a hacer las cosas mejor. Alguien tiene que decirle al rey que va desnudo y que la realidad no es como la quieren pintar. Que no es oro todo lo que reluce y que hay fallos que se perpetúan haciendo de los proyectos una chapuza sin que en un futuro se puedan remediar.

Si miramos el más reciente proyecto inaugurado en el municipio de Murcia, el tan ansiado y esperado Campus de la Salud, se puede comprender el término chapuza en su principal acepción. Que se haya puesto en marcha sin una línea de autobús en condiciones que dé servicio a los miles de alumnos que se desplazarán a diario hasta la edificación es casi una anécdota. Lo más fuerte es que el mastodonte se ha hecho sin ninguna planificación de futuro y sin concepción alguna de un futuro más sostenible. Un complejo al que acuden todos los días enfermos, profesionales, estudiantes y todo tipo de vehículos (la Arrixaca) fue concebido en su momento con unas limitaciones mentales que hoy en día no se entienden. Sin embargo, parece, que los que han pergeñado el nuevo Campus de la Salud, lo han hecho con la misma mirilla estrecha y sin perspectiva. Lo primero que se debería haber planificado son los accesos y una plataforma en la que pudieran integrarse todas las formas de transporte público. Que se sepa no hay previsión de que pueda llegar hasta esa zona un tranvía, un tren ligero, un tranvibús, un patinete ni una bicicleta. Todo se juega al autobús y al coche privado, un modelo de movilidad que ya está caduco y obsoleto. Por no hablar del diseño de los inmuebles que allí se han alojado, que siguen los cánones establecidos sin ni siquiera pensar en que un centro de conocimiento, ciencia e investigación de una universidad pública también debiera seducir por su continente. Una oportunidad perdida para este municipio, que ya lleva muchas en el camino y que en junio anunció que se sumaría a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, bajo los lemas ‘Mejores Conexiones’ y ‘Combina y Muévete’, todo un chiste si uno fija la mirada en el Campus de la Salud, ubicado en la localidad más poblada de la capital con más de 20.000 habitante se importantes infraestructuras sanitarias en su territorio. El Ayuntamiento capitalino ha dejado pasar muchos trenes en los que el urbanismo táctico podría haber jugado una labor muy importante, se diría casi crucial. Dejó que las empresas con intereses en la zona norte hicieran las carreteras hacia los centros comerciales como quisieron (urbanismo a la carta), eliminando pasos subterráneos y espacios para el transporte. También repintó una gran avenida, que perdió carriles y espacios para el transporte. Además planificó grandes carreteras sin importar que partían territorios, dejando de nuevo aislados a determinados núcleos de población, y ha construido avenidas infernales sin espacio para transportes alternativos como tranvía, patines y bicis. Estaba claro que en el Campus de la Salud no iba a exigir técnicamente lo que la administración capitalina no estaba dispuesta a dar. Tampoco iba a pelear con el resto de administraciones para hacer de su territorio un lugar más amable en el que se pueda vivir sin la contaminación que padecemos y sin la dependencia del combustible fósil. El paraíso tendrá que esperar. Por nadie pase.