Minucias de un deceso

Nos vamos a enterar antes de las minucias del complicado protocolo que va detrás de la muerte de la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que del detalle del programa de Gobierno del PP, caso de que llegue a gobernar, lo que dice mucho y nada bueno de la capacidad investigadora y clarificadora de las empresas de información, que no del periodismo, de este país. La ‘caída del puente de Londres’, que no es ese puente con torres que están pensando, sino otro, más al estilo del puente de Alejandro III en París, que es el nombre en clave al suceso del deceso que nos ocupa, llena los telediarios con reflexiones y trivialidades y una cierta resistencia a llamar a Camilla reina consorte, que es el título que le da el comunicado oficial de la muerte de Isabel II y al que todos parecen hacer oídos sordos en ese aspecto, lo que en sí es un relativo y pasajero triunfo de la difunta Diana de Gales.

Ese protocolo, Puente de Londres, o London Bridge, no contaba con los tres días de luto oficial que ha declarado por la muerte de Isabel II su tocaya y colega, Isabel, que, como todo el mundo sabe, se comporta como emperatriz reinante de Lavapiés y cateta sin hipotenusa que la controle. Los «tres días de luto para una reina extranjera», título de película que está a disposición de quien quiera usarlo sí es para esperpento con ribetes de humor ácido inglés, son un insulto para los familiares de los muertos en las residencias durante el COVID, cuyas circunstancias no se han investigado todavía. Como digresión, me parece bien que en el próximo acceso al cargo de presidente de la Comunidad de Madrid, se le nombre tal como título anexo, imperator lavapedes, se alfombre de flores toda la Gran Vía y se dé un agasajo postinero, en Chicote, con la crema de la intelectualidad, siempre será dinero mejor gastado que lo que hace la actual imperatrix para el Gobierno matritense.

Por si no se han dado cuenta se ha muerto la verdadera reina del pop, bajo cuya égida nació el mismo, en el país donde nació, y como tal se celebró en su reciente septuagésimo aniversario, reuniendo a las luminarias vivas que quedaban de tal pop británico, el de denominación de origen, junto con algunos hijos internacionales del mismo. A la confirmación del pop asistió la realeza en el espectáculo regio de variedades donde Lennon, en presencia de una reina madre con todos sus perendejes y quitapones, pidió que al ritmo de Twist and Shout los espectadores de los asientos más baratos acompañaran con palmas y el resto hiciera tintinear sus joyas.

Por último, el rey Felipe VI, con su elegía a la reina Isabel II, «sera recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento», le ha dado tal sartenazo dialéctico a su señor padre emérito del asunto que en Abu Dabi (abó ebé) todavía están buscando sus palmeros música que toque lo que él está bailando.