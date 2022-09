Mi nombre es invisible

Este agosto, cuando la gente piensa en vacaciones, un padre recibió una llamada de Servicios Sociales. Debía entregar a su hijo al día siguiente. Sería internado en un centro donde cuidarían de él. Alguien había determinado que el niño sufría desamparo.

El padre, obediente hasta la médula, y confundido hasta el infinito, cogió al niño de la mano y sin saber quién había determinado eso del abandono, lo entregó donde le dijeron, en esa confianza que las personas sencillas tienen en las autoridades.

Tenía gracia la cosa. Habían estado solos, los dos, estos diez años, desde que la madre se fue, recién cumplido el niño un añito. Diez años comprándole las cosas del cole, la ropa que necesitaba, los caprichos que podía. Haciendo de padre coraje. Y ahora que había rehecho su vida y había encontrado una buena chica, justo ahora que estaban esperando a que naciera el hermanito, tenía que entregar al niño.

Les pedí que me enviaran los papeles que tuvieran, para entender qué demonios pasaba. Eran buena gente, el niño convivía con ellos regularmente, era ‘su nieto postizo’ ¿declarado en desamparo? Me parecía tan raro todo…

La resolución que declaraba el desamparo hablaba de un grupo familiar de abuelos, tíos, primos, todos juntos y revueltos. De condiciones insalubres, de trastornos mentales, de falta de trabajo, de luz enganchada a la red y de cosas que no cabrían en cien folios. ¿Qué hacía el niño con esa gente? Resultó que la madre era gitana (con todo el respeto a los ídem), que el niño a veces la echaba de menos, y que el padre le permitía seguir viéndole. Le tenía prohibido acercarle a ese ambiente, pero las prohibiciones del buen hombre traían al pairo a la gitana. Cuando tenía al niño con ella, era un niño más en ese lugar surrealista. Más de una vez había ido el padre a por el niño al saberlo, pero el niño, a veces, también quería estar con ella.

Sin ellos saberlo, los Servicios Sociales habían tomado nota y se habían movilizado. Muchos años antes. Por desidia del personal, o por la razón que quieras, a pesar de que el niño tenía un domicilio y una familia, que asistía a clase puntualmente con un rendimiento extraordinario, que constaba que iba perfectamente limpio y aseado, y llevaba todos los días merienda al cole (esto último me llamó la atención: hasta qué punto habían hecho preguntas), a pesar de confirmar que no vivía en ese núcleo, ni le afectaban las condiciones deplorables de esa gente, corrió el mismo destino del resto de niños. Un totum revolutum. El resto al menos comerían puntualmente y dormirían cada uno en una cama, pero a él lo habían arrancado de la suya sin que hubiera un motivo que lo justificara.

Al día siguiente de dejar al niño, nació el hermanito. Qué pena para el padre, no poder enseñarle al niño a su hermano recién nacido, con la ilusión que tenía. Yo sólo me acordaba de la foto que me enseñaron, con todos alrededor del cuco del hermanito, esperando su llegada, cuando nadie imaginaba lo que venía.

A pesar de acreditar todo lo que nos pidieron, y de presentar veinte escritos, el niño no salía de allí. «Había que hacer comprobaciones», me decían los muy cabrones. Pedí al padre que me enviara fotos de la vida cotidiana del niño. El niño desayunando, el niño jugando, el niño en la puerta, el niño en la casa, y así empecé a enviarlo todo a los servicios sociales. A discreción, una y otra vez, por registro, por email y por todas las vías posibles. Y a llamar a diario. A veces lo que no te dan por tener la razón, te lo dan por pesada.

Cuando, tras llamar al número del asistente social, me contestó la misma persona que me atendía en otros teléfonos, se me iluminó la bombilla: Aquí no hay nadie.

Finalmente liberaron al niño. El mismo día uno de septiembre. Y ese ha sido el mes de agosto que hemos pasado el niño, su familia y yo. Para que, quien tiene que velar por los menores, pueda irse tranquilo de vacaciones. Antes de que se entere el juez, claro.