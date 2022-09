Si mejoramos, que seamos todos

Este verano conocíamos la noticia de que la Región de Murcia abandonaba el furgón de cola de las regiones europeas más desfavorecidas de la Unión Europea. Sin duda es una gran noticia por la que debemos de felicitarnos todos los murcianos.

Pero no podemos olvidar en esta sociedad tendente a la cuantificación para que todo quede simplificado a cifras fácilmente legibles y comprensibles que existen aspectos cualitativos que se deben de tener en cuenta si se quiere obtener una representación real de cualquier medición que se pretenda analizar.

En muchos casos, si solo se utilizan determinados criterios para medir el estado de una situación, la variación de ésta no se produce tanto por el cambio dentro de la misma, sino por la comparación con cómo se encuentra en referencia a los demás elementos de la medición. Me explico: si mi puntuación es un 100 y me comparo con otros que tienen 130, 120, 110, yo soy el que peor estoy de los cuatro, ¿verdad? Sin embargo, si yo tengo esos mismos 100 y me comparo con quien tiene 130, 120, 110, 90, 80 y 70, estoy en la media, aunque mi situación es exactamente la misma. Esto es lo que ocurre con algunas mediciones, que te posicionan en una tabla, subiendo o bajando, solo por cómo te encuentras respecto a los demás.

Sin embargo, para las entidades del Tercer Sector que defendemos los derechos de las personas con discapacidad, lo realmente importante es conocer si la situación en la que se encuentran las personas más vulnerables les permite vivir de una manera digna, recibiendo todos los servicios y apoyos necesarios para sentirse un ciudadano más en nuestra querida Región, y de no ser así poner todos los medios y recursos necesarios para solventarla.

Con esto no quiero decir que las estadísticas no importen ni que debamos olvidarnos de observar y analizar los datos socioeconómicos, pero sí es verdad que en el potente, estructurado y reconocido tejido asociativo presente en esta Región, nuestra principal motivación debe ser dada por apoyar a esa familia o a esa persona que necesita de una ayuda para solventar una desventaja social que no les permite progresar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Ahora que todos esos macrodatos vaticinan un otoño complicado y difícil económicamente hablando, para las Entidades Sociales es imprescindible que las Administraciones Públicas compartan esa misma motivación, con el fin de trabajar conjuntamente y conseguir erradicar las situaciones de desventaja social.

Para alcanzar una mejora real como región, debemos de centrar todos los esfuerzos en realizar acciones y políticas que redunden directamente sobre las personas, conociendo cuáles son las dificultades y cómo podemos combatirlas. Solo de esta forma cuando leamos las cifras macroeconómicas que nos anuncian avances y progreso podremos sentirnos identificados con ellas.