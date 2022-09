Ahora resulta que el anterior mandamás del PP se había comprometido a renovar el Consejo General del Poder Judicial, o no. La única verdad es que lleva cuatro años en funciones. Ni las propias asociaciones judiciales se ponen de acuerdo en la forma de hacerlo. Así nos luce el pelo. Y en estas cavilaciones me hallo cuando buceando en Internet leo tras colocar CGPJ, lo siguiente: ‘organismo del Gobierno’. Lo que faltaba, aunque para ser veraz a continuación dice que es un órgano constitucional colegiado autónomo… Y yo pensando que se iba a despolitizar el organismo gubernativo de jueces y magistrados. Ingenuo de mí. Repaso mentalmente los argumentos que llevan a pensar al ciudadano de a pie que la Justicia se encuentra politizada. Y el primero de ellos, tras obviar que al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del Gobierno (de lo que presume éste en público, por cierto), me lleva a entender ciertos indultos como los del procés, o los más que probables de los ERES de Andalucía. Facultad del Ejecutivo, amén. Sin embargo, a pesar de todo sigo sin entender las últimas declaraciones de algún que otro político/a de los que mandan a nivel nacional, sobre que van a despolitizar la Justicia. ¿Eso significa posiblemente que quieren ser ellos los que decidan cuando una conducta es criminal? Y digo yo, a lo mejor es que me van a pagar el sueldo sin que tenga que decidir cuándo existe o no un delito. Pobre Estado de Derecho. Si Montesquieu levantara la cabeza. O aún más, si el Marqués de Beccaria lo leyera, su Tratado de Delitos y Penas acabaría también bajo tierra.

No puede ser verdad. Lo he entendido mal. Lo que han querido decir es que ya no se van a presentar más querellas penales (sin fundamento jurídico alguno) solo con el propósito de amedrentar al contrario político, y para aparecer en los medios de comunicación. Si después se archiva, sin más, por no ser los hechos constitutivos de delito, es lo de menos. La noticia ya ha saltado, aunque perjudique seriamente a una o varias personas y a su familia. Eso que tanto les gusta a los políticos que se llama ‘golpe de efecto’ está conseguido. Claro que, si se iniciara a continuación, por la parte denunciada o incluso de oficio, el delito de denuncia falsa, no haría falta tanto propósito de la enmienda. Pero no están los juzgados para duplicar sus actuaciones por unos mismos hechos. De eso se valen.

Pero volvamos sobre si la Justicia está o no politizada. No es la primera vez que me pronuncio sobre este tema. Por mucho que las apariencias puedan hacer pensar lo contrario, no lo está. Y ello, porque el CGPJ carece de poder jurisdiccional, ya que solamente tiene funciones gubernativas que, aunque abarquen nombrar a los magistrados destinados en los puestos más importantes del poder judicial, no supone que éstos vayan a hacer en el desarrollo de su función jurisdiccional lo que le manden, y ni siquiera los miembros del Tribunal Constitucional, donde existen algunos que no son jueces de carrera, sino juristas de reconocido prestigio. La ley es la ley, como diría un clásico, y su interpretación no está sujeta a obediencia debida. Tampoco un fiscal, a pesar de estar vinculados estatutariamente al principio de jerarquía, va a obedecer, incumpliendo la ley, a su superior jerárquico, que ni lo intentaría, pues conoce que la independencia es sagrada. Y es que, como diría Cicerón, «el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria, un poder que pretenda hacerse superior a las leyes».

Así que no se crean eso que los políticos van a despolitizar la Justicia. Es la Justicia en sí, y los que la aplican los que están despolitizados.