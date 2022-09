No todos los padres son los que desearíamos haber tenido; algunos , y no necesariamente por elección, han sido el ausente. Y eso, conforma la cicatriz que no cura, casi la peor y más dolorosa que se pueda tener, la del vacío. La ausencia que genera la melancolía, que se vuelve pena y soledad, la que se vincula para siempre a nuestro interior dejando esa herida permanente.

Esta sociedad no nos enseñó, a pesar de todo, que una familia tenga que ser tachada de disfuncional por no llamarse típica, convencional, cuando realmente son las que cuentan con los miembros que la tradición impone las más sometidas a pautas insanas. Recuerdo mientras escribo a una profesora de preescolar que me advirtió sobre los posibles traumas y carencias que presentaría mi hijo al ser el único niño en su aula con padres independientes, separados o como lo quieras llamar. De vez en cuando miro en redes el perfil de la criaturica que me plantó tal lindeza, y no tiene una foto más triste a la otra.

Sorprende que (y lo digo sin acritud) algunos permitamos que los primeros educadores y formadores emocionales de nuestros hijos tengan tanta dificultad de enseñanza. Gente paralizante que eligió una profesión de sueldo aceptable y vacaciones largas, pero sin ningún criterio para educar. Seres sin más estrategia que la de generar ansiedad y hacernos pensar que no somos capaces, mediocres sin un ápice de inspiración. La invitaría hoy, casi diez años después, a dar un paseo por cualquier aula para ver si mi hijo sigue siendo el único niño con padres separados, que no ausentes.

Afortunadamente son minoría, como minoría son también los padres que no merecen una canción con el título de My hero, mi héroe. Una canción escrita para honrar a los que cada día, por el hecho de existir y estar cerca, hacen nuestra vida un poco mejor. A veces basta un gesto, pocas palabras, basta un recuerdo para hacernos sentir que algo ha merecido la pena. De primera mano puedo asegurarles que una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida es perder un referente a los 16. A esta edad, es el mayor desconsuelo posible. No lo hay más desgarrador.

La capacidad técnica para golpear la batería que durante toda su vida mostró Taylor Hawkins (Foo Fighters, Sas Jordan, Alanis Morissette) es intachable. La generosidad, cohesión, armonía y afectividad que un padre puede proyectar en un hijo se refleja, como es mi caso, recordándolo cada día con una sonrisa. O también, como lo ha hecho el pequeño Oliver Shane, a golpe de baqueta, brindando amor a quien le cuidó hasta su último aliento.