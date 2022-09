Un trabajo 'de verdad'

El pasado mes de junio España ratificó el convenio 189 de OIT. Una firma que nos asegura que se van a respetar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Hoy, quizá, mientras usted lee este artículo de opinión, el Gobierno estatal aprueba el derecho a la prestación por desempleo para las cerca de 400.000 personas afiliadas a este sector. Se trata de una mejora importante para las miles de trabajadoras (hablo en femenino por que es un sector en el que trabaja una mayoría aplastante de mujeres) que siguen esperando a tener unos derechos laborales mínimos.

En el último año han llamado a la puerta de mi despacho de secretaria de Organización de la Federación de Hábitat en CCOO región de Murcia cientos de trabajadoras para pedir información sobre qué pueden hacer frente a las diversas situaciones que se les presentan en su día a día. Me han planteado realidades de verdadera precariedad, tanto laboral como de carácter vital.

Recuerdo el caso de una trabajadora marroquí (por decir una nacionalidad de las tantas que hay en este sector) de unos 40 años de edad y con estudios superiores, que vino a España para labrarse un futuro mejor. Su empleadora era una mujer mayor de unos 83 años con dificultades de movilidad y un carácter fuerte. La hija de la misma gestionaba todo el ‘papeleo’ y le pagaba 700 euros mensuales por sus servicios, haciéndole ver que era un ‘favor’, ya que estaba en régimen interno y ellos se hacían cargo de su Seguridad Social.

Acudió a CCOO para informarse de qué tenía el día que la hija le comunicó que al mes siguiente la madre se iría a una residencia y ya no necesitaban de sus servicios. Fátima (nombre ficticio) limpiaba la casa, cocinaba para toda la familia, hacía guardia por la noche, compraba la comida y no tenía más que una hora al día libre. Cuando su empleadora la despidió y se acercó al sindicato descubrimos que no estaba ni dada de alta en la Seguridad Social y que no había disfrutado de vacaciones nunca pese a llevar cinco años trabajando en la misma casa, ya que acompañaba a la familia los 15 días que se llevaban a la madre a la playa para atender en su cuidado.

Así que Fátima, tras cinco años de esclavitud laboral, porque eso no se puede llamar trabajo, se encontraba en una situación de desprotección total tanto por parte de su empleadora como por del Gobierno. No contaba ninguna cobertura en la Seguridad Social (menos mal que no había tenido ningún accidente) y, al ser despedida, no podía cobrar ninguna prestación por desempleo, ya que las trabajadoras del hogar no tienen derecho a paro.

El caso de Fátima no es un hecho aislado. Desde CCOO llevamos años apoyando a estas compañeras para hacer que se oigan sus voces de reivindicación. La ratificación del convenio 189 de la UE y la aprobación hoy del derecho a la prestación por paro en España es un comienzo, pero queda mucho trabajo hasta adecuar la legislación laboral y dar cobertura a este sector precarizado e invisible. Recordemos que estas trabajadoras realizan su labor en los hogares españoles, no en empresas privadas que generan beneficios, y la mayoría de las viviendas los conforman trabajadores y trabajadoras, currantes, que ganan el salario, mínimo en muchos casos, por más de 40 horas semanales. Somos conscientes de que es una situación complicada de controlar por parte de los Inspectores de Trabajo, pero, sin duda, un buen comienzo sería un convenio digno para este sector que recogiera las particularidades del mismo, que evitase la economía sumergida que contemple la prevención de riesgos, las bajas y los permisos. Vaya, un trabajo ‘de verdad’.

No sabemos cómo se desarrollará la futura ley de las Trabajadoras del Hogar, ni si quiera qué nos puede deparar el futuro en este sector, de lo que sí estoy segura es que mis compañeros y compañeras de CCOO van a estar ahí vigilando para que recoja todo lo necesario para dignificar el sector y acabar con la explotación en la que se encuentra instaurado.