La isla del Ciervo, con una superficie aproximada de 1,6 kilómetros cuadrados, está ubicada en el término municipal de Cartagena, dentro del Mar Menor, es de naturaleza volcánica con más de 7 millones de años de antigüedad, y está tan cercana al litoral sur de La Manga que se puede acceder a ella a pie.

Fue declarada paisaje protegido por la Ley de Ordenación y Protección del Territorio en 1999 y catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria(LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en los años 2000 y 2001, respectivamente.

La normativa autonómica reflejada se contrae al artículo 45.2 de nuestra Constitución, sobre los recursos naturales y su protección, y, además, porque, conforme expresa el apartado 3 del artículo 11 de nuestro Estatuto de Autonomía, es de su competencia al señalar lo siguiente: «En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la protección del medio ambiente». El Decreto de Declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), de 2019, y de aprobación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor, en su artículo 12, regula la concesión de autorizaciones previas para desarrollar eventos, como el que tuvo lugar el pasado día 20 de agosto en la isla del Ciervo, y que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente velar por el desarrollo y cumplimiento del mentado Plan de Gestión Integral, tramitando los expedientes sancionadores conforme a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En su regulación tercera señala que la realización de actividades organizadas de todo tipo, cuando cuente con una participación superior a 25 personas, requiere que el organizador presente con una antelación de 15 días ante el órgano gestor de los espacios protegidos su petición, con expresión del proyecto o programa de actividades, calendario, recorrido y número de participantes.

Ante los hechos acontecidos, parece evidente: primero, que el organizador no conocía, u obvió pese a conocerlo, que el desembarco de decenas de naves en la isla precisaba de autorización; segundo, que quienes asistieron, incluido el concejal de La Unión, aunque «la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento» (principio general de Derecho),no podían, desde luego, imaginar que aquella convocatoria era ilegal; tercero, que en esta nueva controversia entre la ministra Ribera y el presidente López Miras, es la primera la que por primera vez inicia el ataque, lo que no es habitual, acusando al presidente de dejadez en el ejercicio del cargo con respecto al Mar Menor y la isla del Ciervo o Siervo, como se le conocía también, dejando claro, que entre uno y otro no hay servilismo; y cuarto, que la respuesta del presidente a la ministra admitiendo «preocupación y sorpresa» por los hechos y remitiendo a Ribera a que refuerce la Guardia Civil en nuestra Región, aunque necesaria, lo que indica es que le pilló en Pontevedra, en otras cosas, que le preocupó la noticia, que quizá no conocía, y se sorprendió del ataque ministerial al no tener la respuesta adecuada.

De todo ello podríamos deducir que la señora Ribera ha pasado al ataque y que nuestro presidente, con una ‘salida por la tangente’, ha metido la pata, o la gamba, que en Pontevedra son riquísimas, aunque menos quisquillosas y sabrosas que las del Mar Menor; y que aunque la ignorancia nunca ayuda, son sabias cuando se reconocen. Por contra, la peor ignorancia es la del que ignora su propia ignorancia.