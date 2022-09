Bon voyage

Una breve pausa, el necesario descanso que todo cristo debiera tener para escapar del tumulto, quemar tensiones y descubrir lugares. No te hace más feliz el hecho de andar subido en un avión todo el tiempo, o sí. Imagino que depende del lugar y la compañía elegida. Es como todo, aunque sólo sea una vez, si se hace bien puede ser suficiente.

Viajar para cambiar conceptos , narrar el paisaje y que lo que pase quede en el lugar visitado. Utopía y atracción, ganas y sueños por cumplir. Hace demasiado que no salgo de un ratio limitado, habiendo sido incansable en esto de hacer cumbre.

No es una queja, en mi estado he aprendido, sin que suene pretencioso, a experimentar el placer a través de los ojos de otro. Y créanme, no es fácil, se consigue cuando tu nirvana entrelaza fotografía y literatura sin necesidad de moverte para iniciar el mecanismo de despegue. Nos prometieron una era de lujuria y desenfreno post pandemia, y cuando casi me veía como Joséphine Baker bailando el charlestón en el Folies Bergère de París allá por 1926, recuerdo que me atan demasiados compromisos laborales, sociales o culturales.

No queda otra que ponerme el Viaje con nosotros de La Orquesta Mondragón mientras paso el plumero , la similitud tan afortunada como acertada me hace reír, Gurruchaga y la Baker. Y entre pedidos de bar, cambios de turno de hospital o lecturas que me allanan el terreno para enfocar mi próximo escrito a publicar me sumerjo en el viaje de otros. Sonriente y agradecida por el regalo que me hacen compartiendo experiencias, pero sobre todo nostálgica al recordar que yo estuve allí, a mi manera. Sigo con ahínco y fascinación la ruta que Juan y Rebeca se han marcado a ritmo de Pointed Sticks, Husker Du, The Cute Lepers o Pedro Infante, estoy segura deque mi banda sonora por esos lares hubiera sido la misma y no olvido aquel mezcal tomado a fuego mientras desde el cielo venía sonando un corrido de José Alfredo Jiménez.

Admiro la solemnidad con la que Jose Balor y su Lola me han regalado EEUU (nos faltó Salem) y me veo reflejada en mis paseos por la Costa Amalfitana destripando las imágenes de postal con las que mi queridísimo Juan Orejudo me agasaja. Por cierto, lo que pasa en Positano, ahí se queda. Es lo que tiene subir tanta escalera, ríete tú de Las Vegas, recorridas suntuosamente por Plexus y Maribel. Con ellos he viajado, con vosotros viaja el sueño y la novedad. La alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, quien compra nuestro billete, compra la felicidad. (A Popotxo, Juan y Miguel)