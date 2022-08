Querido Enrique:

Aquí estoy escribiéndote la última carta de este verano, con la maleta a medio hacer, porque mañana me voy a Madrid. Llevo más de un mes sin pasar por mi palomar a comprobar que está todo en su sitio, tengo que poner un par de lavadoras, cambiar ropa y me vuelvo a ir, ya sabes que me muevo más que los precios. No siento que el verano se haya acabado aún, siempre quedan pequeños coletazos, tú seguirás apurando los atardeceres en Vera y yo me voy a recibir septiembre a Málaga a un festival de música, que es mi vicio confesable. Arrancar el curso bailando junto al mar me parece toda una declaración de intenciones para decirle hola a los últimos meses de este año.

Le digo adiós al mes de agosto con el convencimiento de que algún día viviré en Las Negras y tú vendrás a verme, a la galería del mar. Probarás el ceviche de Lydia y nos sentaremos a hablar de la vida con Eduardo, Miguel, Cristina y Ernesto, te darás cuenta de cómo allí el tiempo se para mientras miras al Cerro negro, haremos algun ritual en pelotas con arcilla como hice este año, bañándonos entre rocas al atardecer y daremos largos paseos por la playa. Termino el mes de agosto sonriendo al haberme reencontrado un verano más con los de toda la vida, en el sitio de siempre, la pandilla: Patricia, Rocío, María del Mar, Sergio… Faltaron muchos a los que abrazar, pero al estar allí era como si todos estuviéramos juntos. Termino agosto con la necesidad de comprarme un Fiat Dolcevita, que nunca me compraré. Termino agosto cuidando y valorando el tiempo que paso junto a mis padres, a pesar del dolor emocional y la impotencia de no poder hacer más, me quedo con los ratos en la cama junto a ella, viendo el Guateque, o sentada a su lado en el salón mirando cómo duerme. Termino agosto feliz por mis sobrinos, al ver sus caras de felicidad al haber disfrutado su verano en familia, Chemita siendo el gran nadador de la playa, sorprendiendo a todos. Su discapacidad no le impide bucear y adorar el agua como su padre, o ver a Elena, mi pequeña punky, hacerse poco a poco una adolescente. Termino agosto volviendo a ver La Infamia esta vez en el teatro de San Javier, rodeada de amigos y dejándome un poso de admiración y felicidad por tener como gran apoyo a una luchadora incansable que nunca se rinde. Termino agosto siendo más de Xanadú que de Grease, y triste por la marcha de Olivia. Termino agosto descubriendo que me gustan los ríos y la compañía. Termino agosto con la carcajada de una amiga en mi cabeza y el recuerdo de nuestra noche con C. Tangana rodeada de veinteañeros. Termino agosto soltando la crisis de los 45 y repitiendo en el espejo: «Ahora viene lo bueno».

Termino agosto desolada por la marcha de Ana Blanco de los informativos de La 1 aunque entiendo que esté harta de nosotros y de contar muchas más penas que alegrías a veces. Termino agosto siendo una de las 400.000 personas que estuvo en una cola virtual de Coldplay. Termino agosto cogiendo fuerzas para la campaña electoral encubierta que arranca ya, termino agosto huérfana en política sin proyecto que me ilusione, y es terrible. Termino agosto con las pilas cargadas, con ganas de todo y sabiendo que vendrán hostias, pero aquí estaré. Termino agosto robándole una frase a un amigo: «que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena». Termino agosto sabiendo que más pronto que tarde nos volveremos a sentar en La Mina Fermín, tú y yo. Termino este mes queriéndote más, si eso se puede. Termino agosto dándote las gracias por aguantarme y recordándote que la carbonara del año que viene será en honor a Nati Abascal y su quiero a todo el mundo.

Termino esta carta dando las gracias a todos los que nos han leído y acompañado en este viaje veraniego.

Esperando abrazarte, hasta pronto, Enrique.