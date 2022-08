Mi vecino Juan Alfonso ya no es mi vecino. Se ha largado hoy. Me di cuenta ayer. Lo digo porque es lo único que he visto venir en dos meses. Sí: 60 días siendo el cabezón de ojo guiñado y tiritas que dice «¡Aaaaah!» cuando la gente ya se lava los dientes. Fue en El Carrasco. Cinco viejos, las gallinas, el camarero que pone los ojos en blanco y nosotros. «Odio el verano», le dije a JA. «No odias el verano, vecino», contestó. Se retrepó y apoyó el tobillo derecho en la rodilla izquierda. Delante, un capazo de quintos, platos con semicírculos de sal y platos con servilletas grasientas. «No odias el verano —siguió—porque la gente que odia el verano es tonta.¿Cómo capullo vas a odiar dos meses en concreto, vecino? Hazme caso, eso es de ser tonto, y tú eres muchas cosas, pero tonto, no». No quise preguntarle qué cosas soy.

El pelo le llegaba ya a la mitad de la espalda. Recordé cuando abrí la puerta y me ofreció su mano callosa. Su esguince. Su falso esguince. El depósito en la casa del guiri de Valladolises. Las empanadillas. Don Rafael Nadal Parera. Su sobrino y la moto destrozada de su sobrino. Alicante. Hasta el amor, virgen santa. Quise hacerle partícipe. Decirle que, de una forma extraña, es la persona que mejor me conoce ahora mismo. Signifique eso lo que signifique. Brindar. Decir algo rollo «¡Por nosotros y por las cosas importantes, Juan Alfonso, amigo!». Pero no dije nada. Él se marcó un tresillo en el esternón y soltó un rebuzno. «¡Un sapo!», gritó. Y ahí lo vi: Zidane reventando a un don nadie en Berlín. Juan Alfonso eructando en Aljucer. Así, me dije, reivindicando las antítesis, se despiden los grandes. Pienso en todo eso ahora que oigo a mi vecino arrastrando las chanclas. Ladrando que dónde están las pastillas. A su mujer respondiendo que en su sitio y llamando «malas, malas y malas» a las baldosas con las que tropieza su sobrina. Y al perrito. Dios, el perrito. Y me pregunto si ahora que me ha dado por soñar con la muerte de mis padres, que busco el principio de las cosas como busqué hasta los 27 la fiesta secreta de mi propio cumpleaños, me pregunto si ahora que, en fin, he visto con estos ojos al Dios del Columnismo, si ahora podría escribir algo decente.