El perdón de los pecados

El verano me ha dejado en la retina la imagen del Papa engalanado con un penacho de plumas de los de las películas de indios. Se lo encasquetó en Canadá para pedir perdón por lo que tuvieron que pasar los niños aborígenes en los internados católicos. El catolicismo tiene de bueno, entre otras cosas, que ha habilitado un sacramento lleno de perspicacia moral por el que los fieles pueden saberse y hasta sentirse perdonados. Guardo buen recuerdo de las confesiones de mi infancia. Tal vez se deba a que con el tiempo todos los recuerdos se vuelven buenos, pero creo que objetivamente aquello contribuyó a forjar mi carácter. El procedimiento es sencillo y cabal: el perdón se obtiene del mismo Dios, a través de la figura del sacerdote; para ello, el pecador ha de examinar su conciencia; confesar sus faltas; mostrar una sincera contrición, que incluye arrepentimiento, dolor de corazón y propósito de enmienda, y, ya por último, cumplir con la penitencia que le fuere impuesta. El sacerdote guía el examen de conciencia mediante una batería de preguntas, que nunca son cómodas: «¿Te has tocado desde la última confesión? ¿Cuántas veces? ¿Solo o en compañía? ¿En quién pensabas cuando te tocabas?…». Hay quien ve en estos interrogatorios un cierto regodeo malsano; sin embargo, creo que tiene pleno sentido que quien quiera limpiar su conciencia se vea obligado a remover los muebles del alma, y eso pasa por explicitar de qué y por qué te arrepientes y solicitas el perdón; porque no es lo mismo tocarse pensando en Sara Montiel, que en el monaguillo, o en Rajoy, por poner un caso. Por eso el sacerdote pregunta, porque Dios y el Demonio están ahí, en los detalles y en la intención, y no hay contrición posible, esto es, dolor de corazón, ni arrepentimiento sincero, ni propósito de enmienda, si no somos capaces de arrodillarnos ante Dios y reconocemos el mal que hemos cometido, de pensamiento, palabra, obra y omisión (que es cuando ofendemos por dejar de hacer: la forma favorita de pecar de los «sorayos», para que nos entendamos). Y, por fin, la penitencia, que obliga a orar y, en la medida de lo posible, ofrecer reparación. E incluso si el crimen es grave, hay que entregarse a las autoridades, y afrontar los cargos y la pena y las compensaciones a las víctimas. Y bien está que así sea.

Supongo que, además de hacer el indio, el Papa habrá cumplido con estos requerimientos sacramentales en Canadá; porque sólo por esta vía se obtiene el perdón de Dios. Y el de los hombres. Quiero suponer también que lo siguiente será que el Papa venga a España a pedir perdón por los asesinatos, los secuestros y las extorsiones cometidas por ETA, una banda que nació y encontró amparo permanente en los seminarios, en las sacristías, en los scouts católicos (tal cual) y en las catequesis de las Vascongadas. La confesión habrá de entrar a fondo en el corazón de esos curas para hacer limpieza: si a mí me exigían detallarles mis pensamientos mientras me tocaba, aquí habrá que preguntar en lo que pensaban mientras sus catequistas mantenían a Ortega Lara encerrado en un zulo, por ejemplo, o cuando se negaban a celebrar una misa de difuntos por los policías asesinados por la banda, por su querida banda. Han sido décadas en las que estos curas han alentado el horror, la falta de caridad y la inhumanidad, y algo se les habrá pasado por la cabeza durante todos esos años, y en eso que pensaban se hunde la raíz de su pecado. Y la penitencia: dado que la ETA sigue muy viva, estamos a tiempo de ofrecer reparación a las víctimas; de modo que el Santo Padre podrá pedir…, qué digo pedir, tendrá que obligar a esos sacerdotes que fueron y son terroristas de palabra, obra y omisión a que confiesen ante la justicia los crímenes en los que tomaron parte, y que ayuden a esclarecer los cientos de asesinatos que aún siguen impunes, y que afronten los cargos y las penas que se deriven de sus actos. Ah, y aquí el Papa no tendrá que disfrazarse de indio ni hacer ninguna mamarrachada: nos basta con que convoque al clero vasco, los arrodille, los confiese y los ponga en manos del juez de guardia: porque, de momento, siguen celebrando misa cada domingo, con la guitarra, como si tal cosa.