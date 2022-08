¡Que no nos quiten el tren!

Bajo el titular ‘Renfe actualiza el plan alternativo de transporte para los trenes de Larga Distancia que unen la Región de Murcia con Madrid’, el 26 agosto 2022 Renfe emite una nota de prensa en la que, mezclando informaciones de diferentes tipos de trenes y servicios -desde Cercanías a Medias distancias o al Intercity Barcelona-Lorca- lo único que deja claro es que, después de haber suprimido los trenes que unían Murcia con Madrid y de haber establecido como alternativa un Intercity Murcia-Albacete que permitía utilizar los servicios ferroviarios de nuestra hermana Albacete con la capital de España, ahora quedan suprimidos todos los trenes Murcia-Madrid. Desde el 28 de febrero pasado aquel tren salía y llegaba a la estación de Archena-Fortuna, adonde Renfe hacía llegar en autobuses a los usuarios desde distintos puntos del recorrido Cartagena-Murcia.

Bajo una aparente, pero engañosa, ventaja para los usuarios: (sic) «A partir de ahora, los viajeros de los trenes de Larga Distancia que unen la Región de Murcia con Madrid realizarán solamente un transbordo en la estación de Albacete para enlazar con los servicios AVE que conectan la capital manchega con la madrileña, mejorando así su calidad de viaje», Renfe deja claro en su nota de prensa que queda suprimido el servicio ferroviario Intercity que estaba establecido entre Archena-Fortuna y Albacete, con lo que la pretendida actualización es, lisa y llanamente, una supresión.

Así las cosas, la histórica línea Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín-Albacete, desde el 1 de septiembre próximo, queda sin servicio y sin trenes, con lo que desaparece su sentido y su razón de existencia, pero no sólo eso, sino que desaparece del horizonte regional todo lo que puede suponer una red ferroviaria que bien rediseñada supondría vertebrar territorios y mejorar la calidad de vida de las gentes de eso que se ha dado en llamar la España Vaciada. Todo ello en un contexto tan precario como el de la Región de Murcia con Albacete y en unos momentos en que se les llena la boca a nuestros políticos de planes de movilidad sostenible y de renunciar a las energías clásicas derivadas del petróleo, mientras se propone una red de autobuses que llevarán los viajeros hasta el tren en Albacete cuando tenemos una red de ferrocarril que lejos de modernizarla, se propone abandonar.

Ahora empezamos a comprender por qué Adif se empeñó en reacondicionar una estación perdida en el Campo de Molina, la de Archena-Fortuna, en vez de haberla planteado en Nonduermas o Alcantarilla, como les proponíamos algunos ciudadanos. Ya tenemos la línea ferroviaria histórica Murcia-Madrid sin trenes. ¿Cuál será en paso siguiente? ¿Su cierre? Porque, dirán las cabezas pensantes de Renfe, si los murcianos van a tener pronto un AVE a Madrid, que vayan a Madrid en ese AVE, aunque tenga un recorrido 25% mayor, dando tumbos por media España, y no esté al alcance de cualquiera. ¡Y a pesar de que la Unión Europea haya definido esta línea como prioritaria! ¿Otra pantomima de cara a la galería?

Pero, además, la decisión se toma en el más rancio estilo caciquil: en agosto, cuando la gente está de vacaciones y muchos no se enterarán. Tal vez por eso, aquí pocos han levantado su voz en contra ni en Calasparra, ni en Cieza, ni en Abarán, ni en Archena… ¿Dónde están aquellos ‘murcianos de dinamita’ que el poeta oriolano evocaba en sus versos? ¿Dónde quedan los alcaldes de estas ciudades a los que se está hurtando el medio de transporte más limpio y más vertebrador?

Como también ahora empezamos a comprobar que se están haciendo realidad los malos augurios de que la destitución de Pedro Saura como secretario de Estado de Infraestructuras iba a suponer el abandono del Ministerio de Fomento de los intereses de la Región en el Gobierno de España. Tal vez no sea justo decir que su nombramiento como presidente de Paradores sea una ‘puerta giratoria’, pero sí un ‘tapabocas’ para que abandone la defensa de la Región que hizo desde Fomento.

Menos mal que hay quien está dando una lección de rebeldía democrática y no sumisión pacífica: nuestra hermana Hellín está defendiendo lo que otros murcianos están renunciando y desde hace cuatro años mantienen la defensa de la línea histórica que después de siglo y medio pudiera desaparecer, o convertirse en ese mal invento de Vías Verdes que no tienen sentido, porque hoy por hoy el tren es el medio más verde, ecológico y limpio y menos contaminante, como lo han entendido en toda Europa.

Y todo porque un 8 de enero de 2001 el presidente Valcárcel se dejó engañar por otros cuatro venidos de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y el ministro de turno y decidieron que el AVE no vendría a Murcia por donde tenía que venir, por la línea ferroviaria de toda la vida, sino dando tumbos por media España, recorriendo una distancia mucho mayor a la real. Por eso y porque los que hoy gobiernan no han sido capaces de reparar aquella ‘faena’ y porque los alcaldes de nuestros pueblos no defienden los intereses de sus ciudadanos, sino las consignas que les llegan desde sus partidos.

El nuevo Ministerio de Fomento y Adif van a crear un problema donde no lo había, porque es incuestionable la buena gestión para con Murcia del tándem Ábalos-Saura, que fueron capaces de desmontar un proyecto de AVE en superficie del gobierno anterior y culminar un soterramiento de las Vías en Murcia, fruto de más de 30 años de lucha ciudadana pacífica por la no partición de la ciudad. Van a conseguir derrochar un crédito bien ganado. Están jugando con fuego, porque con ello alimentan el lugar común de ‘todos los políticos son iguales’ y buena ayuda están dando al voto conservador y de extrema derecha que poca falta hace en nuestra Región.

Reclamamos la intervención del delegado del Gobierno para deshacer semejante e injustificable entuerto, porque si fuera fruto del desconocimiento de la realidad regional en Fomento, él es conocedor de ella como alcalde que fue de Calasparra, una de las localidades más dañadas por las últimas decisiones del Ministerio.

Animamos a la ciudadanía de la Región y de Albacete a que se unan a la llamada de defensa de la Línea histórica Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín-Albacete-Madrid, que es la única que puede vertebrar territorios con un tren público, social y sostenible.

¡Que no nos quiten el tren!