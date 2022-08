El calor va cesando, los días son cada vez más cortos y a nosotros, por tanto, nos toca «echar las depedidas». Este verano será uno de los que recordaré cuando sea vieja, esté chocha y me dedique a tomar el fresco y contarles mis batallitas a mis cientos, así a ojo, de nietos. Aunque sea la primera vez que alguno de ustedes me lee, esta no es la primera vez que me publican en un medio de prensa escrita, pues, cuando tenía siete años, la revista de mi colegio tuvo el honor de publicar uno de mis cuentos, El hada de las matemáticas, ya quisiera ese tal Chéjov. Aunque esta no sea mi primera publicación sí que las circunstancias de la misma han sido peculiares. No es por chulearme (un poco sí), pero sin saberlo ustedes, yo les he contado mis historias desde la piscina, la playa, Marruecos, Alemania y hoy, desde la Alpujarra, vamos, que podría haberme dedicado a contarles mis viajes y no a darle tanto al coco con los temas. Cuando se materializó la primera de las columnas, las preguntas de mis amigos no dejaron de sucederse, aunque la mayoría de ellas cargadas de cierta incredulidad, pues yo no me dedico a la palabra. Supongo que cuando te proponen escribir una columna semanal de verano o dices que sí o te arrepientes, y cerca estuve de lo segundo. No les puedo instruir sobre cómo escribir una columna, pues carezco de metodología alguna, pero sí que sé que el objetivo siempre fue que pasaran un buen rato.

En el tintero se me ha quedado contarles que en Alemania te cobran por usar el baño, que tengo cinco hojas de vida laboral para cinco meses cotizados y que casi no puedo alojarme en Marruecos por no estar casada, pero eso son otras historias. No miento si les digo que desde el primero de nuestros encuentros he pensado en la despedida, en este momento. Esta es mi parada, hemos llegado a Ítaca y me toca abandonar el tren. Hemos compartido el café de los lunes y yo no puedo más que agradecer que hayan leído a una joven de 22 años y sus historietas demasiado largas como para encajar en Twitter. Tocará adaptar a Rubén Darío y pedirles que, por favor, guarden, lectores, un gentil pensamiento a la que un día les quiso contar un cuento.