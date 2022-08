Señoría, llevo 35 años realizando investigaciones y todas y cada una de ellas han estado bien documentadas. Sin duda he cometido fallos como todo el mundo, pero he sido obsesivo documentando todo lo que he investigado y he ido grabando todas las conversaciones que he mantenido con todo el que ha hablado conmigo, en persona o por teléfono. Y ha sido mucha gente la que ha hablado conmigo a lo largo de estos 35 años. Se puede decir que tengo grabado a todo el que es o ha sido alguien en este país. De ahí ha salido un material sin parangón. Tiene su señoría 40 terabytes de información almacenada en soporte informático a su disposición. Suponiendo que los del CNI la desencripten y se la pasen que, hasta donde yo sé, dicen que solo han podido desencriptar la mitad, lo cual es milagroso, porque el encriptado es el mismo para toda la información que he ido acumulando. Ahí hay algo que huele a chamusquina ¿no cree su señoría? Me da que quieren escamotear lo que no les interesa que se conozca.

También le digo, señoría, que si tuviera a su disposición esos 40 terabytes necesitaría casi otros tantos 35 años trabajando con la misma intensidad y dedicación que lo he hecho yo para analizar todo lo que esa documentación contiene. Aunque tuviera usted personal auxiliar para separar el polvo de la paja, porque de todo debe de haber, le llevaría una cantidad de tiempo muy importante. Puede su señoría hacer un cribado y elegir lo que le parezca más sustancioso. Si me pregunta a mí, yo mismo puedo orientarlo para que saque los peces más gordos del cardumen, aunque yo creo que a lo largo de mis declaraciones ya he ido dejando pistas suficientes y, además, su señoría tiene oficio de sobra como para no necesitar de mis consejos. Sí, sí, lo que desde luego le recomiendo muy vivamente, en el caso de que sea necesaria esa recomendación, es que no se deje enredar por la maraña de datos. Ya le digo, haría falta un equipo del que probablemente su señoría no dispone y un tiempo del que es seguro que tampoco para poder estudiar a fondo todo mi material. Material que sé que su señoría trataría de contrastar con otras fuentes, aunque ya le digo yo que no le hace falta, que todas mis grabaciones y notas son auténticas, aunque muchas requieran interpretación. Pero bueno, ustedes los jueces son así y seguramente es necesario que lo sean.