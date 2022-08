Información deficitaria. "El consentimiento explícito de las mujeres en el sexo ya es una ley. El Partido Popular votó en contra, pero me apuesto diez euros a que cuando gobiernen no la quitan", me dice una joven amiga con cara de cachondeo. "Ha tenido muchas críticas por parte de los juristas", le replico yo. "¿Ah, sí? Pues no las he visto", dice ella, que sé que se informa mayormente por Instagram.

Estoy viendo la serie Alba. No es buena, pero qué le vamos a hacer. Por lo menos, es española y tiene una ambientación en Asturias realmente espectacular. Es una mezcla de todo lo mezclable: un poco de Élite, una miaja de Stranger Things, algo de Quién mató a Sara y un poco de las otras policiacas ambientadas en valles asturianos, lugares donde, por lo visto, pasa de todo. Se puede ir alternando con otras, aunque, cuando la pongo, la persona que ve conmigo la tele, discreta, como ella es, coge su tablet y se pone a leer cosas.

Mejor así. Cuando Juanito Valderrama cantaba: "Me voy a hacer un rosario, con tus dientes de marfil", ¿hablaba de una extracción general? Es muy ofensivo, ¿verdad? ¿Se iba a quedar la mujer con una dentadura postiza para que el payo pudiera rezar el rosario? Pues nadie decía nada. Está muy bien que las cosas vayan cambiando, aunque a veces parezca que nos pasamos de la raya. Más vale pasarse que no llegar.

Guerras internas. Menudo lío tiene el PSOE en La Unión con las dimisiones en la Ejecutiva. Tampoco estuvo mal el de Cartagena, hace tres años. Es un poco la especialidad de la casa. Y los votantes pasan mucho de estas cosas, no les gustan nada, como está demostrado.

No se fía del río Segura. En el club social, unos hombres charlan: «Pues que van a hacer una playa en río cerca de Murcia, en La Raya, me han dicho», habla uno. "¿Y tú te vas a bañar en el río, muchacho?", dice otro con cara de asombro, y añade, "si el agua baja como baja, que puedes coger de ‘to’". "Hombre, si lo hacen, será porque no hay peligro al bañarse, vamos, digo yo", dice un tercero. "Pues yo no me fío, y además, que luego viene una riada y se lleva la arena y la playa entera", insiste el anterior.

Sin perdón. Ha dicho Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que a él le da igual que el rey emérito tuviera líos con mujeres, que tenga esa debilidad borbónica, pero que no le perdona que tenga toda esa pasta fuera. Y también ha declarado que Juan Carlos quiso hablar con él, pero que no le cogió el teléfono. "Al corrupto no lo perdono", ha confesado.

Melancolía. ¿Saben lo que echo mucho de menos? Viajar al extranjero. Desde que comenzó la pandemia no he salido de España. Que si la posibilidad de contagios, que si ahora no, quizás para el verano, y luego llega el verano y tampoco. Conozco bastante Europa, algo de África y un poco de América, pero solo he puesto los pies en Asia en una ocasión, cuando fui a Turquía y en Estambul, que ya saben que está dividida en dos partes por el Bósforo, un lado es Europa y el otro Asia. Me hubiera gustado mucho ir a Japón, y a Samarcanda, pero tal y cómo van las cosas, me veo que lo tengo que dejar para la próxima reencarnación. ¿Y Oceanía? Eso para la siguiente también.

La Banca. Es muy preocupante que aquellos que tienen la hipoteca a interés variable se tengan que encontrar con que cada mes le puede subir la cuota un disparate que tiene que abonar. Bien es verdad que algunos hemos pagado nuestras hipotecas a unos tipos absolutamente leoninos. Yo, por ejemplo, he pagado mi casa al 17%, que se dice muy pronto. Me han sacado hasta las mantecas del cuerpo.

Ya pasados. Una mujer a otra, en el mercadillo, abriendo su bolsa: "Mira, he comprado unos melocotones buenísimos". "Pues ten cuidado, hija, que yo los compré iguales el jueves pasado y por dentro estaban todos rojos y con muy poco sabor. Vamos, que eran viejos", dice la segunda.