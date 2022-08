Al salir de casa a comienzos de mes, dispuesta a la aventura en tierra incógnita que siempre resulta el viaje, llevaba conmigo Una guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit (Capitán Swing 2020). Y es que este verano, el más triste de mi vida, sentía como nunca la necesidad imperiosa de cumplir con el ritual tan aparentemente paradójico de viajar para perderme y reencontrarme, de huir de la dolorosa sensación de ausencia, del eco sordo de unos recuerdos en los que predomina lo punzante y amargo y supera con creces a lo dulce que confío en que habrá de llegar, de salir de los límites asfixiantes del cerco invisible que concluyó en la pérdida irreparable de mi más importante referencia vital, mi madre.

Comento con José Luis, curioso impenitente como yo, que viajar es aprender y vamos repasando los innumerables campos de saber que se nos van ampliando conforme transcurren nuestros días nómadas. Junto a un sinfín de anécdotas misceláneas, y al arte de cantar y bailar desde el asiento de la furgo, profundizamos en el aprendizaje de geografía, historia, etnografía, filosofía, psicología, gastronomía, música, física, química, geología, botánica, literatura, meteorología, cartografía, tecnología, arquitectura, artes, idiomas, medicina…

En el anticipado viaje de vuelta, impedida para poder disfrutar de los lugares que con tantas expectativas había repasado una y otra vez sobre el mapa, a mi pesar no he podido disfrutar del lago Léman, ni visitar el Cementerio de los Reyes donde reposa Borges en Ginebra, ni la Lyon de Rabelais y de Saint-Exupéry, o los vestigios romanos en Orange, la Nimes de mis recuerdos del verano del 74, o su vecina Arlés, las calas catalanas de Tamariu o Sant Pere Pescador, recomendadas por mi prima María Teresa.

He debido resignarme a la frustrante renuncia forzosa a pasear por las montañas de Altdorf dominadas por Eggberge que me han servido durante una semana de escenario en el que he contemplado cielos de un azul luminoso surcados por aves y parapentes planeando antes de aterrizar en el prado que se adivinaba tras los edificios, con el Fleschsee al fondo, el continuo sube y baja del teleférico que lleva a Flüelen, oteado el firmamento en noche de luna llena y perseidas en busca de una estrella fugaz que escapara de la lluvia de estrellas de las lágrimas de San Lorenzo, asistido a la caída de la tarde hundiéndose en la noche negra y silenciosa y al amanecer de los días que con su blancura inmaculada llenaban de esperanza la incertidumbre de cada nueva jornada.

Mientras echo en falta la presencia misteriosa de mi abuela María, que me ha acompañado siempre en mis tribulaciones, e invoco la de mi madre, pienso si no habrá sido gracias a su intercesión que no me haya roto la cabeza en lugar de la pierna, y pueda así en un futuro próximo volver a todos esos lugares cuya visita queda pendens en unos casos e interrupta en otros.

Agosto de 2022 está a punto de finalizar y de todo lo que me ha enseñado me quedo con el aprendizaje sobre mis propios límites y el modo de intentar superarlos.