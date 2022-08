Querido Enrique:

Vas a recibir esta carta unas horas antes de vernos en tu casa para nuestra esperada carbonara. Cómo me apetece que nos juntemos el equipo titular, con la baja de Lucía que sentiremos mucho y la alegría de las nuevas incorporaciones, destacando a nuestro querido niño del Yucatán, al que espero llegue con guayabera color hueso, gafas de sol de los 50 y una bolsa con una botella de mezcal. Todo lo que no sea esto será una gran decepción, pero aún así la velada promete.

Mientras cuento los días y las horas para nuestro cónclave, tengo que contarte que agosto sigue sorprendiéndome, y yo me lo quería perder liquidándolo antes de tiempo. Me encanta que la vida me sorprenda, aunque no me deje mucho en ocasiones. Cada día tengo más claro que hay que dejar que fluya y es en ese momento cuando pueden pasar cosas que te sacan de la rutina, te hacen desconectar y por unas horas escuchar sólo el sonido del agua.

Hace unos días me propusieron una ruta por un río y, aquí tu amiga, que vive entre dos ciudades con una maleta a cuestas, no tenía outfit adecuado para la aventura en cuestión, pero nada como disfrazarse y pedir prestadas unas zapatillas de agua 3 números más grandes que las mías, un bañador, una gorra y un pantalón corto y lista para la aventura. Aquí donde me ves me encantan este tipo de planes. Caminatas por el monte que acaban con unas cervezas en alguna tasca de las de antes con ricas viandas, perderse por lugares donde no imaginas que hay paisajes y rincones que nunca imaginarías que están a escasos kilómetros de donde vives. Y así ocurrió hace unos días. A treinta minutos de la puerta de casa de mis padres descubrí un lugar increíble.

Para muchos que me lean, hablarles de la ruta por el río Chícamo será famosa y conocida, pero para mí ha sido todo un descubrimiento. Ojalá en la Región le diéramos el valor que tiene nuestro entorno y desde las instituciones cuidásemos más y protegiéramos estos espacios naturales que son auténticas joyas de la naturaleza. Estuve caminando a través del río y lo disfruté muchísimo. Salí de mi rutina de cuidados durante unas horas, y el contacto con la naturaleza fue sanador, tengo suerte de tener amigos como tú, querido Enrique, que me cuidan haciéndome la vida fácil, donde no tengo que preocuparme de nada más que disfrutar y dejar que fluya.

Aquí no había tasca de las de antes donde comer, pero sí una roca al borde de una poza de agua tras un baño delicioso, con muy poca gente, donde tenía un sandwich y frutos secos preparados, cortesía de mi guía.

Sin cobertura, aislada durante unas horas, con un bañador, unas zapatillas prestadas y el sonido del agua como banda sonora. Nada más se necesita para cargar pilas, disfrutar de la naturaleza y darnos cuenta de lo poco que se necesita.

Me demostré que a escasos meses de cumplir los 45 soy ágil para caminar entre rocas y algún que otro obstáculo. Reconoceré que en un momento del camino las rocas resbalaban en exceso y temí por mi vida, pero tras un minimomento de «qué hago aquí si estoy apunto de partirme un hueso» y, tras unas risas histéricas, superé el obstáculo.

Y ahora te preguntarás, ¿quién eres y qué has hecho con mi amiga que es más de barra de bar que de convertirse en Frank de la Jungla? Tranquilo, no voy a cambiar mi armario por ropa de Decathlon a estas alturas, ni me va a dar por la escalada, pero hay momento para todo. Y reconozco que me ha gustado descubrir tan cerca de casa un lugar donde perderse un rato y dejar que la vida fluya.

Hoy nos toca a nosotros, llegó la carbonara.