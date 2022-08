Le repito, señoría, que yo nunca estuve enredado en eso que han llamado «policía política» En eso anduvieron otros que sí se dedicaban a inventar y hacer correr bulos. Lo del exalcalde de Barcelona no fue ningún bulo. Sí, señoría, ya sé que el banco suizo que tenía la cuenta del exalcalde aseguró que el extracto que logré fotocopiar era falso. ¿Qué otra cosa iban a decir ellos? Si admitirlo fuera la manera de asegurar el anonimato que sus clientes exigen, pues apaga y vámonos. Así que no es de extrañar que digan que era falso el extracto bancario, pero yo le aseguro que era verdadero. No, señoría, no estoy en condiciones de demostrarlo. Entre otras cosas porque, como le he dicho ya en muchas ocasiones, se han incautado de mi documentación. Pero si le quieren hacer caso a los banqueros que dicen que el extracto es falso, allá la fiscalía y los jueces. No, señoría, yo no tengo ningún remordimiento. Yo no elaboré ningún papel falso para arruinar la reputación del alcalde de Barcelona.

¿Qué quién fue el responsable de la filtración en la prensa de esos informes? Eso lo ignoro. Sí, señoría, ya sé que gasto fama de tener buenos contactos en los medios de comunicación y los tengo, o los tenía. Pero en esta ocasión muchos de mis informes fueron a parar a sede judicial. Que luego diversos jueces decidieran archivar las causas, eso ya no es de mi incumbencia. Yo respondo de mis informes, no de la voluntad o el criterio de los jueces para decidir dónde hay y dónde no un acto delictivo. Pero ya le digo que se movieron muchas cosas bajo la mesa y que hubo muchas presiones para que Clavería diera marcha atrás y se desdijera de lo que había declarado. Reconozco, señoría, que los asuntos políticos fueron mi cruz. Me he sentido mucho más a gusto trabajando para particulares o para empresas que metiéndome en el avispero político. Ahí hay demasiados intereses y luchas de poder y es difícil no salir lleno de picaduras. Eso vale tanto para el caso catalán como para el asunto de Podemos. De Podemos sí tenía yo información comprometedora de reuniones en Venezuela con miembros del servicio secreto cubano y con miembros de ETA. Eso valía su peso en oro, y así se lo hice saber a la número dos del partido. Sí, señoría, claro que ella me dijo que eso le interesaba, pero probablemente le faltaron agallas para ir con todo hasta el fondo y al final la cosa se quedó en agua de borrajas.