Despido mi periplo cervecero estival con el rey de las canciones del verano. Aunque suponga de nuevo traer a alguien de muy muy lejos, era casi de obligado cumplimiento recibir a Georgie Dann. Quedamos en Los Toneles para disfrutar de una ensalada murciana mientras le cuento al autor de La barbacoa y El chiringuito cuáles son las canciones que están triunfando este verano para que elija la más indicada.

Todo de ti, de Rauw Alejandro, fue la canción del verano del año pasado. Este 2022 la cosa no termina de estar clara, aunque sí que hay firmes candidatas. La autora de una de ellas es precisamente la actual pareja del cantante puertorriqueño que se llevó el título en 2021 y una de mis invitadas a estos encuentros: Rosalía.

El último tema con el que ha dado la campanada, Despechá, tiene todos los ingredientes para ser la canción del verano: una letra sencilla y pegadiza sobre ritmos de reguetón y merengue, así como un videoclip en el que aparecen la propia Rosalía y otros bañistas refrescándose en la playa. Para más inri, cuenta con su propio baile gracias a una tendencia de Tik Tok que se ha viralizado y ha conseguido que cuando suena el sencillo en las discotecas puedas observar a grupillos haciendo la coreografía.

Para ‘despechá’ otra de las candidatas. Dicen las malas lenguas que con Te felicito Shakira se queda a gusto con Piqué (el tema habla de la ruptura de una pareja por una traición). Esta canción, en la que la artista colabora con Rauw Alejando (vuelve a ser protagonista por segundo verano consecutivo), se publicó a finales de abril, por lo que al inicio del verano ya tenía mucho terreno ganado y por eso algunos medios musicales la incluyen entre las opciones. Porque otra razón no puede haber. Tengo la mente muy abierta con la música, de veras. Mi gusto es muy variado y pocas canciones no las puedo soportar, pero Te felicito ha conseguido entrar en la lista negra. En serio, es automático, suena en la radio y al segundo ya he cambiado de frecuencia. Se me hace insoportable la manera entrecortada en la que Shakira entona el estribillo. Espero que Georgie Dann coincida conmigo y descarte esta posibilidad.

Titulándose su último disco Un verano sin ti, sería un sacrilegio no incluir alguna de las canciones de Bad Bunny entre las opciones. En concreto, Titi me preguntó no ha faltado en ningún sarao veraniego que se preste. Mira que la letra no es muy sencilla, dado que nombra varios nombres de mujeres. Pues la gente se los sabe, en orden. Esta especie de juego de pasar lista y nombrar a todas las chicas con las que el cantante dice haber mantenido una relación ha triunfado.

Aunque, si hablamos de triunfar, es la sesión 52 de Bizarrap con Quevedo la que lo ha hecho. Quédate consiguió en un día 2,58 millones de reproducciones. "Quéééééédate, que las noches sin ti dueeeeeeeeeeeeeeeeeelen" suena en todas partes, incluido en las cabezas de quien la escucha cuando están haciendo la compra, sacando la basura o haciendo cualquier tarea. Creo que los djs podrán darme la razón en que cuando quieren animar una fiesta basta con darle al play a este tema.

Expuesto esto, solo falta conocer el veredicto de mi invitado.

-Te has olvidado de una canción que llegó a encabezar la lista Viral Global de Spotify con millones de reproducciones y es mi favorita. Aún no consigo quitármela de la cabeza.

- ¿Cuál?

-Mi bebito fiu fiu

La canción parodia de Tito Silva. Eso sí que no me lo esperaba. El tema fue retirado de todas las plataformas por problemas de derechos de autor, pero si Georgie Dann lo dice no hay nada que discutir. Ya tenemos canción del verano.