Un novio imaginario

Querido Enrique:

Me ha encantado lo del misterio del votante de derechas en la mejor tierra del mundo de tu carta. Aunque sea por salud democrática sería sana la alternancia política, pero claro, no tiene pinta de cambiar mucho la cosa el próximo año. Y al Partido Popular de la Región convendría decirle que el candidato no es Juanma Moreno y que su hazaña de las elecciones andaluzas por estas tierras marcianas no la veo ni con un milagro.

Pero dejemos de hablar de política aunque haya sido yo quien me metiera primero en este jardín, aunque antes de tratar asuntos más frívolos, déjame decirte que estoy emocionada tras la aparición de Macarena Olona y su intención de hacer el camino de Santiago rodeada de sus groupies. ¿Lo hueles? Es el cisma dentro de la ultraderecha. Tengo una teoría: la alicantina, que no de Salobreña, era molesta en Madrid por su popularidad e ideas dentro de su partido, los machos alfa Abascal y cía la mandaron como candidata a Andalucía. Su resultado electoral fue un fiasco del que todos nos alegramos y decidió marcharse (en lo de su problema de salud no me meto). Lo divertido viene ahora, cuando ella da un paso al frente para hacer este camino, a lo mártir, provocando un gran interés mediático, y si no verás el próximo lunes cuando sea uno de los temas del día en esta nuestra Españita. Yo voy a ir sacando las palomitas y poniéndome cómoda, porque igual la vemos en unos meses montando una plataforma a lo Sumar y lo que surja. Qué maravilla, el guionista no deja de superarse.

Por lo demás, por aquí todo tranquilo y estable, sigo cuidando a mamá, ella está bien dentro de su delicado estado. Como bien sabes, su demencia no es común, su cuerpo hace mucho tiempo que no responde, y su cabeza está más aquí que la mía muchas veces, y otras desconecta, cosa que ya me gustaría hacer a mí. Creo que te conté que su cabeza desde hace tiempo imagina que tengo un novio, e insiste cada día en que me tengo que casar con él y tener un hijo. Según me ve cada día, interpreta si estoy bien o mal, si me he enfadado con él o estamos felices. Ella le llama el hombre de La Merced. Voy a la plaza de la Universidad porque es el lugar más cercano donde poder tomarme algo con amigos cuando venís a verme y ella ha sacado sus propias conclusiones por más que le digo que ese señor no existe y que no me voy a casar, que soy feliz tal y como estoy. Hay días que me dan ganas de decirle a Fermín o algún otro amigo -tú no vales porque te conoce desde hace mucho tiempo- que venga a casa y presentarlo como el hombre de la Merced para que ella se quede tranquila y deje el tema. Pero, por otro lado,creo que sería peor porque el siguiente paso sería montarme una boda, eso sí que no.

Hoy me ha dicho: «No saques ese carácter que tienes y no dejes a ese hombre». Vuelvo a repetirle: «Mamá, el hombre de la Merced no existe, así que no puedo dejar a nadie, que es un novio imaginario». Y no te la pierdas, para mamá el novio imaginario se parece a Andrés Velencoso, ¡es una genio! A veces siento un pequeño pellizco, lo que ella más quería en esta vida es montar mi bodorrio y cuidar y querer a mis hijos. Lleva guardando recortes de revistas con vestidos, peinados, maquillajes, ramos de flores y no sé cuántas cosas más toda su vida. Y no vivirá a mi lado nada de eso, y me pesa la decisión que tomé de ser feliz sola. Mañana es su cumpleaños, y voy a montarle un mini sarao para brindar y sonreír, por sus ganas de vivir a pesar de todo. El sábado en nuestra carbonara te lo cuento todo.

Tic tac, nos vemos ya.