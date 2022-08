Pasa por otro rato

Mi vecino Juan Alfonso insiste. Odia Alicante. Y, oh, yo lo disfruto. Me pasa cuando alguien ocupa el que suele ser mi lugar: defender mierdas como si fuera concejal de mierdas. Me relamo. En este mundo resulta asquerosamente fácil torear a alguien que muestra vehemencia o, peor, pasión. Primera ráfaga. «No creo -digo- que en Alicante sea todo el mundo así, no todo es blanco o negro, hay grises». Cabecea, hecho un jabalí. Dice: «Gris me dejaron el guardabarros, y todavía decía que eso lo llevan los Peugeot de fábrica. Si le pego una patá en el esófago lo hundo». Suelto mi favorita: «¡El tooono, Juan Alfonso!». Dios, he deseado capuzarme en ácido sulfúrico cuando me la han dicho. Levanta el índice. Dice: «Vecino, el que va a Alicante no quiere a su padre». Me encojo de hombros. El eco de la escalera nos vomita lo que no puede digerir. «Bueno, un padre…», digo. Qué es un padre a estas alturas.

Estamos en el descansillo. Entre el primero y el segundo. Juan Alfonso apoya la espalda en la pared, las piernas en ángulo recto. Dice que así fortalece cuádriceps. Yo me he tumbado en esa pose mía que primero hace pensar en una ambulancia y luego en un simple bajón de azúcar. 250 ºC. «Pues estoy yendo a Alicante», digo. La última vez deshice un neumático. Olí a goma quemada y algo negro voló y aparqué en el arcén y no tenía ni triángulos ni chaleco y le dije al guardia «se me ha juntado todo, agente» y funcionó y el de la grúa dijo: «Voy a sacarte de aquí». Eso no se lo cuento. Pensaba guardarlo para una columna. Una columna que jamás verá la luz. Vamos a morir ahogados en sudor. JA, estertóreo, susurra: «Solo iría a Alicante por una cosa, vecino». Un portazo. Pasos. Esos andares que abofetean el suelo con la puntera y le piden disculpas con el talón. El del segundo. El menor. «Amor», dice Juan Alfonso formando un círculo con el índice y el pulgar. El del segundo va a jugar al baloncesto. Necesita que alguien le diga ya que las cosas van ordenándose con los años para que luego él vea que no. «Solo iría a Alicante por amor, digo», dice. «¡Hola!», soltamos cuando pasa junto a él y sobre mí. Separo las manos. Intento sonreír. «¿Amor? -grita JA- No me jodas, vecino, lo que necesitamos ahora, ¡amor!». Y pasa otro rato.