Todo en verano tiende a ser más ligero y desenfadado y, en este 2022, en el que hemos decidido que el covid ya nos da igual, más. Aparcamos el llamado ‘otoño caliente’ que se avecina para septiembre y nos entregamos al debate sobre temas absurdos que, en el fondo, no importan a nadie. Para empezar, pasamos vergüenza con una campaña del Ministerio de Igualdad ‘El verano también es nuestro’ para reivindicar que «todos los cuerpos son válidos» en la playa. Todos menos el de una modelo que usaron a la que le falta una pierna. La diseñadora se la puso con Photoshop. Por no hablar de que no pidieron derechos de imagen a ninguna de las protagonistas. Ya les hablé a principios de mes del impacto que tuvo la recomendación del presidente Sánchez de no llevar corbata para ahorrar energía. Pese a que algún carcamal amagó con ir a la playa con ella puesta, el común de los mortales se abstuvo de hacer el imbécil.

Se tira mucho de la Casa Real para rellenar minutos de televisión en verano y nuestra Letizia es un filón, ya que no gusta a republicanos por motivos evidentes ni a monárquicos porque se piensan que es roja y ellos no deben serlo tanto.

Circuló un vídeo que corrió como la espuma de la familia real asistiendo a la misa de ofrenda al apóstol Santiago en la ciudad que lleva el mismo nombre. En un momento dado, cuando padre e hijas se santiguan, Letizia no lo hace. No escupió ni nada, pero no se persignó. Fue acusada en redes de «no representar a la religión mayoritaria de los españoles». Yo digo que estaba representando a la gran mayoría de los españoles. Pero a Letizia le va la marcha (es un cumplido) y unos días después se fue de compras con su prole y su suegra, la emérita Sofía, con una minifalda. Hasta Carmen Lomana, famosa por pija y rica, se vio en la obligación de manifestar que la reina estaba «fuera de lugar». Mientras la decrépita ‘deluxe’ (Carmencita) se quejaba en sus redes, los cortos vestidos de la reina y sus hijas se agotaban en Zara.

El hombre de palacio tampoco se ha librado este verano, pero al menos no se ha llevado ningún elefante por delante. Cuando eres jefe del Estado, con no levantarte de la silla la puedes estar liando parda. Felipe VI se fue a la toma de posesión del presidente colombiano, Gustavo Petro, que pidió que le llevasen la espada de Simón Bolívar. A su paso, todos los mandatarios se pusieron de pie en señal de respeto, menos el nuestro, y a Podemos le sentó fatal y exigió que pidiera disculpas. «Yo no sé, si me pasa una espada por delante, no sé si me levanto o no», dijo Miquel Iceta, ministro de Cultura, para defender a Felipe VI. Ni él ni nadie, excepto Ione Belarra, que vería de pie toda la serie de Juego de Tronos.

Y, para terminar, se publica el vídeo de la broma de mal gusto que dos humoristas rusos le gastaron al alcalde de Madrid. Creyendo que hablaba con su homólogo de Kiev, se ofreció a enviar refugiados ucranianos de vuelta a su país para luchar contra Rusia. Menos mal que era broma. Se dieron cuenta de que la cosa no iba bien cuando el supuesto alcalde Vitali Klitscko comenzó a insultar a Almeida. En fin, piensen que ya estamos en la recta final de agosto. En breve estaremos dando la brasa con ese otoño caliente que ya tenemos encima.