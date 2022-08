Financiación autonómica: unidad, suficiencia e igualdad

No hay justificación posible para explicar las diferencias de financiación entre la comunidad peor financiada y la mejor financiada. 800 euros de financiación per cápita de diferencia, desde mi punto de vista, no hay variable que la explique. Por lo tanto, hay que corregir deficiencias intrínsecas que aporta el modelo». Este entrecomillado no pertenece a ningún miembro del Partido Popular, sino a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien pronunció estas palabras hace casi un año en el Congreso de los Diputados.

La comunidad mejor financiada a la que se refiere la ministra es Cantabria y la peor, en 2020, la Región de Murcia, tradicionalmente en el penúltimo lugar y que, en ese año, de acuerdo con los últimos datos del economista Ángel de la Fuente para FEDEA, ha sustituido en el último puesto a la Comunidad Valenciana. El sistema de financiación autonómica actual, aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2009, es complejo, ineficiente y opaco. Su reforma no es sencilla, pero eso no debe ser un impedimento para afrontarla. El primer paso es reconocer la naturaleza del problema. Lo cierto es que resulta fácil suscribir las palabras anteriores de la ministra Montero, pues no hay forma de justificar que en 2020 un murciano reciba del Estado 633 euros menos que un cántabro. Si la Región de Murcia hubiera percibido la misma cantidad por habitante que Cantabria, hubiéramos dispuesto de 936 millones de euros adicionales. 936 millones de euros para impulsar los servicios públicos fundamentales: educación, sanidad y prestaciones sociales para los murcianos más vulnerables, como nuestros mayores, las personas con discapacidad o aquellas en riesgo de exclusión social. ¿Y qué podría hacer el Gobierno regional con esos 936 millones más que, en justicia, deberíamos haber recibido? Aquí van algunos ejemplos: 290 nuevos colegios, 160 centros de salud, 117 kilómetros de autovía o 38.000 plazas para mayores y personas con discapacidad. Y esto sólo en un año. El agravio para la Región de Murcia resulta evidente. Ni siquiera los fondos adicionales que en 2020 y 2021 se recibieron para afrontar la pandemia han supuesto una compensación para nuestra comunidad autónoma, pues tras incluir el Fondo Covid, la Región de Murcia sale incluso peor parada en términos relativos. Pero no sólo la Región de Murcia viene sufriendo desde 2009 este problema de infrafinanciación crónica. De manera sistemática, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha nos acompañan en el furgón de cola. Además, otras regiones sufren problemas de despoblación o de dispersión que afectan al coste de provisión de los servicios públicos. Por ello, urge retomar de forma global la reforma de la financiación autonómica. El Partido Popular comenzó ese trabajo con los gobiernos de Rajoy, existiendo un informe de 2017 del comité de expertos constituido a tal efecto, con participación de todas las comunidades autónomas. Hace unos meses, el Ministerio de Hacienda circuló una propuesta de reforma que resultaba insuficiente y que no abordaba la reestructuración de la deuda causada por la infrafinanciación ni la suficiencia de recursos del sistema. La reforma, que debe ser más ambiciosa, ha de basarse en los principios de suficiencia de recursos y equidad en su reparto para garantizar que todos los españoles, con independencia de la comunidad en que residan, gozan de unos estándares comunes en el acceso a los servicios públicos básicos. Siempre, por supuesto, bajo los preceptos constitucionales de coordinación con el Estado y de solidaridad entre los españoles. Es un reto, pero PP y PSOE están presentes en la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos de España y gozan de una amplia mayoría parlamentaria para abordar con serenidad, pero con determinación, un elemento fundamental para la vertebración del país. Igualmente, desde el Partido Popular de la Región de Murcia creemos que se trata de una cuestión de interés general regional y nacional y que, como tal, debe plantearse desde la unidad con los agentes sociales y económicos. También, claro, políticos. Así, el PP apoya estas demandas en comunidades donde está en oposición, como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Esperamos que aquí la oposición haga lo propio y que, al menos, haga suyo el diagnóstico de los expertos, del Gobierno Regional y también de su ministra de Hacienda.