La fauna de las bibliotecas

Alo largo de todos mis años como estudiante, y especialmente en estos últimos como joven universitaria, he transitado gran número de bibliotecas a lo largo de la geografía regional, de todos los estilos, clases, formas, y hasta me atrevería a decir colores. Tras mi particular vuelta al mundo a través de las bibliotecas he llegado a la conclusión de que no hay nada más entretenido que observar atentamente la fauna que en ellas mora, vamos, todo un safari bibliotequil. Y ese fue el propósito de este último año, bueno, ese, y escribir un trabajo fin de grado. Con el fin de llevar a cabo esta investigación propia de un reputado entomólogo conviene hacer uso siempre de la misma biblioteca, y si es posible la misma sala y en el mismo horario, para así poder asegurarnos de la continuación de la muestra. El primer espécimen es el bibliotecus ausentus, se trata de un ser que, por muy pronto que uno llegue, ya encuentra vestigios de su paso por la biblioteca, es común avistar apuntes reservando la mesa o mochilas en su defecto, aunque suele ser difícil de encontrar lejos del área de descanso, su verdadero hábitat. El siguiente de los especímenes es el bibliotequens comun, también conocidos como opositores, este segundo grupo es muy fácil de reconocer pues suelen portar sambenitos, en este caso, estuches, agendas y otro material de papelería en los que manifiestan su condición. Otro de los rasgos característicos de esta especie son el horario marcial y los cascos aislantes del ruido, que parece que en cualquier momento se van a poner a picar piedra. Además de la fauna autóctona, la biblioteca también acoge a distintas aves migratorias, son de distintas especies, pero siempre aparecen tres semanas antes de los exámenes con montañas de apuntes y de bebidas energéticas, e igual que vinieron se van. Este año, además de la alegría por las caras conocidas me trajo la oportunidad de hallar una nueva especie. Se trata de un hombre que pasará de los setenta, que siempre se sentaba en el mismo sitio, iba muy bien vestido, estudiaba con atril, usaba gafas, y mascarilla negra. Nos acompañamos en aquella sala todos los sábados y domingos de enero a abril, aunque nunca cruzamos palabra, era mi personaje favorito. Uno de los últimos días me dijo «hasta mañana» en la salida, y no le he vuelto a avistar.