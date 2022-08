Querida rubia:

Yo no te digo que el mundo no esté mal ni que no haya que ver los problemas, pero de lo que estoy convencido es de que en todo el orbe, incluso en todo el país, alguna historia buena tiene que suceder, algo digno de pasar cincuenta segundos de telediario, algún punto de fuga que nos permita pensar que no todo está perdido o que, mejor aún, debemos encontrar la manera de que no todo se pierda.

Tenemos que aprender del niño del Yucatán, que es un pesimista convencido, de los de «todo mal», pero su periplo por los méxicos de la Cantudo nos lo hemos tragado entero. ¡Eh!, y no con fotos banales de esas de «aquí sufriendo» y pinreles en la playa, una semana y ya, sino casi todo un mes haciendo un grand tour, a lo turista inglés de principio del XIX, con cosas profundas e interesantes, como pide su persona, que te hacen pensar y maravillarte, un exquisito Zweig que sabe entresacar todo lo sublime que le sucede, pero también pienso eso, que tú dirás que todo muy mal, pero que estás en el Yucatán, macho de cabra. Te he de confesar que ya no pude más cuando posaba leyendo, de lo más intelectual, en el colegio de San Idelfonso, donde descansan las cenizas de Octavio Paz y de su última mujer, Maria José Tramini. Le comenté con toda esa pequeña maldad que a veces usamos en redes sociales que «me gusta cuando callas», atribuyendo equivocadamente Neruda a Paz. Qué buena es la envidia, en este caso, que me hace quedar como un burro. Ojalá fuera así siempre y cuando nos comportáramos, verdes de la felicidad ajena, no atináramos a dar el golpe. El mundo iría mejor.

Como fuiste a C. Tangana me diste también envidia, pero de la buena, y me lié la manta a la cabeza. Me fui al desfile del Orgullo de Águilas. Pues mira, todavía estoy desliándome esa manta, del pedazo de fiestón que montaron allí. No recuerdo la última vez que vi las luces del alba recogiéndome de fiesta. Lo de Madrid y el partido de los All Blacks contigo no cuenta, que estuve pencando de sol a sol, literalmente, aunque fuera una fiesta para mí, pero en otro sentido.

Mira que soy bastante escéptico con respecto a las manifestaciones con carrozas, creo que algunas veces invaden el momento de reivindicación, apartando el foco de lo que se reivindica, pero estábamos en Águilas y han sabido usar el lenguaje de su mayor fiesta, el Carnaval, para adaptarlo a la causa lgtbiq+ y me parece bien, porque estás hablando con las mismas imágenes y acciones de una cosa, que está también en el Carnaval, que es la desinhibición, el ser como te pide el alma ser, como te has imaginado ser, sin ocultaciones. Quizás permita a los espectadores reflexionar sobre su lgtbifobia, que todos, hasta yo, la tenemos, con ese estallido de libertad en forma de música, baile, diversión y reivindicación. Aún así, sobre todo, a quienes ayuda lo de Águilas es a quienes nos manifestamos, que somos los que más lo necesitamos, siempre, al insistir, por activa, por pasiva, por perifrástica o por tonta, sobre un tema que, poca broma, jode la vida de la gente.

La suma del verano, cuando nos permitimos más transgresiones y no solo en la dieta, y el Carnaval, que es la idea de la transgresión misma, sumados para esta causa, que exige transgresión, hacen la idea redonda, porque por algún sitio hay que empezar. Si Águilas se convierte, en verano y durante todo el año, en un municipio ejemplar en la convivencia con las personas lgtbiq pues envidia de la mejor de todas, de la que te hace callar para tomar buena nota e imaginar lo que puedes hacer con lo que te muestran.

El sábado que viene, carbonara.