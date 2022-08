Querida rubia:

Me decías que el 18 recordábamos la muerte de Federico García Lorca y, en realidad, cada día deberíamos dedicar un minuto a recordar a aquellos que han muerto por las injusticias evidentes que han sucedido en la historia reciente de España, la guerra civil, el terrorismo. Barbaries que, si las examinas, tienen igual causa final y por eso, en ningún caso, deberíamos usar una de ellas para anular la memoria de la otra, que es algo que se hace a menudo. También deberíamos recordar las víctimas de las no tan evidentes, las que parece que suceden de manera inevitable, como por ejemplo las crisis económicas.

Este estado de ánimo se debe a que sigo con Zweig y El mundo de ayer. Yo el libro lo estoy leyendo fácilmente pero también es verdad que él tiene una prosa que a mí me gusta. Mientras que es cierto que siempre termina, en cada uno de los capítulos, al menos hasta ahora, con una nota positiva para la generación joven, que sería la de nuestros abuelos, también hace reflexiones sobre la historia que él vivió y que narra, que son completamente actuales y que resultan terribles si no se hace nada al respecto como nada hizo la mayoría de su generación. Cuando escribo sobre Zweig suena en la radio Samuel Barber y su Adagio para cuerdas, que, compuesta en 1938, es contemporánea al tiempo cuando Zweig escribe recordando su vida, habiendo ya sucedido una guerra y está a punto de suceder otra. El adagio actúa como contrapunto y banda sonora al recuerdo del optimismo con el que el autor austriaco, en realidad austrohúngaro, vivió su juventud y desde 1938 también parecía anunciar los tiempos sombríos que estaban llamando a la puerta de Europa. De todas maneras es curioso cémo, en una breve pincelada casual, da a los homosexuales y a su participación en sociedades secretas la misma capacidad y el mismo cariz que los demás daban a los judíos como él.

Claro que para bajona mayor que la de Zweig algunos noticiarios a la hora de comer, de los que consumimos en casa porque son muy objetivos, según mi padre, como fuiste testigo alucinado. Se hace cansino soportar la existencia comiendo con una ristra de malas noticias, sin mezcla de bien alguno, locutadas por rubias de telediario, de puntas perfectas y maquillaje impecable, con el tonito de señora bien que es el que va entre ligeramente indignado y cínicamente sorprendido, como imitadoras de Carmen Lomana. Parece que en el fondo te están pidiendo a ti, persona de orden, que te subleves y que pongas a arder las calles porque a ellas y a sus jefes se les estropea la manicura. Que mira que Zweig es melancólico y fundamentalmente pesimista, al fin y al cabo, él y su esposa se suicidaron poco después de entregar el manuscrito terminado del libro que ahora leo, pero siempre encontró un espacio para la esperanza. Ya te digo que estas señoras no.

Sin embargo Federico García Lorca, en su última carta, anima a algo que deberíamos tener en cuenta: «Es preciso que vuelvas a reír. A mi me han pasado también cosas gordas por no decir terribles y las he toreado con gracia. No te dejes llevar de la tristeza». Federico escribía esto horas antes de ser detenido, quizás sin saber lo que se cernía sobre él aunque temiéndolo. Hay veces en que es preciso volver a reír, o siquiera esbozar una sonrisa, sobre todo cuando ya ha habido lágrimas bastantes. Que para todo hay un tiempo pero no se nos tiene que olvidar qué tenemos que hacer para que el tiempo de la risa nos espere siempre a la vuelta de la esquina.

Perdón por la bajona pero es que tenía que decirlo. Espero tus noticias. Un beso.