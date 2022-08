Mi vecino Juan Alfonso ve dos problemas. «Primero -dice, y rebaña el último tercio de sandía-, ¿ande vas tú teniendo ídolos con 30 años, vecino? ¡No, dime!». Me encojo de hombros. Completo el cuadrado de huesos de oliva en el centro de mi plato. Él devora. De las comisuras le caen dos regueros de líquido rojizo. Lanza la cáscara al plato, intercepta el chorro y se retrepa. Dice: «Y segundo, pero no menos importante, ¿qué más te da a ti quién capullo se haga Ihtagram o Tuiti?». Adelanta un hombro, como pidiendo réplica. Yo hago la que hago cuando me convierten en un Mr. Potato argumental. Incrusto un ‘si no es’ delante de su última frase y niego con la cabeza. Así: «Si no es quién capullo se haga Ihtagram o Tuiti…». Me hago el decepcionado. Y me callo.

Lo del ídolo no es tan así. Uno de mis referentes -referente es la palabra- se ha hecho Instagram. Roza lo estomagante. «Deja de seguirle», oigo que decís. ¿Cómo voy a dejar de seguir a quien me descubrió la mayoría de cosas que amo? Si aceptamos jugar a esto, y lo hacemos los que lo usamos, ¿no es un ‘unfollow’ un escupitajo en los morros, un navajazo entre las costillas, un pedrazo desde un balcón? Dios: no es un ‘unfollow’ a cualquiera. Mi Referente -MR desde ahora- me enseñó que para escribir hay que conservar cierto aislamiento, que isolation is the gift, que la literatura puede ser, como mucho, una imitación del éxtasis de estar vivo y que no hay nada más pestoso que un libro que vaya sobre otro libro sobre otro libro sobre etcétera. ¡Dios!

«¿Entonces qué es, vecino?», pregunta Juan Alfonso, los brazos en pirámide. Señala el cofre de tres dedos de largo que hay entre los dos. «Voy al aseo un momento, la sandía esta…», dice. Arrastra la silla. Después de todo, solo estoy viendo una parte de MR que no me gusta. ¿Y si esa parte engulle ‘likes’ para alimentar a la que me ha iluminado? Una gracia. Me planteo hacerme otra cuenta. Sí: lanzarle trozos de pan sin tragarme sus paridas cotidianas. Juan Alfonso vuelve. Señala el cofre. «Capullo, me creía que mi vecino me convidaba», dice, y luego: «Las cosas son más sencillas. Esta sandía. ¿Qué le falta? ¡Estar fresca!». Me pregunto en qué momento le dio por tener razón. El camarero se acerca. Y desde cuándo empezó a hartarse de mí.