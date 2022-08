Sonaba Harry Styles en la radio. Ella subió el volumen al máximo, metió la quinta y dejó atrás el pueblo. Una inmediata sensación de alivio le recorrió el cuerpo. ¿Era placer lo que sentía? No, era ausencia de dolor: aquel lugar ponzoñoso que sacaba lo peor de ella, ya no era más que una mota de polvo en su espejo retrovisor.

Iba de camino al aeropuerto. Se sentía ligera y liberada. El implacable sol le daba en la cara, pero no le importaba. Llevaba sus gafas de sol nuevas y el aire acondicionado a tope. A medida que iba haciendo kilómetros, su cuerpo se destensaba. Abrió la boca y le crujió la mandíbula. Inclinó la cabeza a un lado y a otro y las cervicales crepitaron.

-¿Sabes qué? La hija de la Herminia ha aprobado la oposición, y eso que estudió menos que tú. Empieza en el Ayuntamiento el 1 de septiembre. Como se casa a principios de octubre, pues la Herminia le va a ayudar con los detalles del convite. Ya han hecho la prueba del menú y la Herminia dice que la pata de cabrito es una ‘delicatessen’.

Al recordar la conversación con su madre volvió a tensar la mandíbula y a apretar los dientes. En el fondo, a ella le daba igual que su hija hubiese suspendido la oposición por la que había sacrificado los últimos dos años de su vida, lo que no podía soportar es que la pequeña de la Herminia se casara antes que su hija mayor.

El cartel de la autovía anunciaba la salida hacia el aeropuerto. Puso el intermitente y se incorporó al carril. Para ser verano, no había mucho tráfico. Por el rabillo del ojo divisó una rata muerta en el arcén. La imagen de su madre volvió a irrumpir en su cabeza.

-Hija, yo no digo que sea culpa tuya, pero algo le habrá dado la otra que tú no. Porque el Javi te quería. Bebía los vientos por ti. Si hasta te regaló unos pendientes de ágata preciosos. También es verdad que a los hombres hay que cuidarlos. La Juani hasta le lleva tuppers a la oficina. Y mira que la chiquilla me cae gorda, después de todo lo que te hizo, pero es que tú no estabas en lo que estabas. ¡Tanto estudio! Y fíjate para lo que te ha servido.

Aceleró. El velocímetro marcaba 140km/h. Se puso en el carril de la izquierda y, cuando estaba a punto de adelantar al camión que transportaba cerdos, el tráiler se le echó encima. Olía a estiércol y gasolina. La torre del aeropuerto se erguía, impertérrita, en el horizonte.

Continuará.