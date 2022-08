Para que se haga una idea, señoría, de cómo se las gastaba la señora, de lo fino que hilaba, y de las precauciones que se tomaba, le contaré que la mansión que se había comprado cerca de Gales, una cabaña, vamos, la puso a nombre de una fundación panameña cuyo beneficiario es su hijo, que entonces tenía 11 años. En realidad, creó un fideicomiso cuyo beneficiario era el crío. Me dijo que lo hizo así porque creía que, cuando su hijo fuera mayor de edad, aún no iba a tener ni los conocimientos ni la madurez para administrar esa propiedad. Ahí me quedó claro que la dama era mucho más astuta y estaba mucho mejor preparada que su amante, que la usó de testaferro sin tomar ninguna precaución. Así, cuando él quiso recuperar la pasta, se encontró con que no podía probar de ninguna manera que fuera suya. Ella, mucho más cauta, puso la mansión en un fideicomiso porque no se fiaba ni de su propio hijo. ¿Se da cuenta, señoría, del tipo de mujer del que estamos hablando?

Algo similar debió de pasar con un terreno en Marruecos que, cómo no, figuraba a nombre de otra sociedad pantalla panameña que ella controla. A mí me había dicho que el terreno era de su examante. Y, sin embargo, cuando compareció ante el fiscal declaró que era un regalo que el rey de Marruecos le había hecho a ella para que construyera allí una casa. También tenía apartamentos en Londres, en estaciones de esquí… En fin, que fue haciéndose con un patrimonio inmobiliario más que considerable y, cuando no podía explicar cómo lo había adquirido, decía que su examante le había hecho préstamos que, por supuesto, luego ella había devuelto con intereses y todo, como ya le he dicho. Menuda pájara. También me dijo que los espías españoles, por orden del Gobierno, la habían investigado porque no sé quién hizo correr el rumor de que la señora podía tener alguna relación con magnates rusos cercanos al presidente Putin, y en el Gobierno querían estar seguros de que el Estado no corría ningún riesgo con esas relaciones peligrosas. Como también me contó que ella y su amante tenían proyectos para emprender una vida juntos, que no sé yo señoría si es una fantasía de ella o si también el emérito estaba enredado en la misma idea. En todo caso, esa vida que planeaban juntos acabó como el rosario de la aurora.