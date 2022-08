Desde pequeña siempre me ha gustado mucho leer, habré tenido épocas de practicarlo más y otras menos, pero la lectura siempre ha estado ahí. De hecho, uno de los primeros recuerdos que atesoro de mi infancia es haber despertado un día con todos mis libros revueltos por el suelo y una carta del Ratoncito Pérez diciendo que le habían encantado, aunque también decía que tenía que portarme mejor con mi hermano, pero eso es accesorio para esta columna. Este gusto por la lectura me llevó a utilizar una aplicación que no nombraré (porque no me pagan) en la que uno registra y comparte los libros que lee, y además los puedes puntuar. A mí me suele gustar comprobar la puntuación de los libros que he leído, ya saben, para regodearme de mi buen gusto literario debido a la coincidencia de mi criterio con el del resto de usuarios. Pues bien, esta mañana estaba en una de esas sesiones de aumento de la autoestima literaria, cuando me he cruzado con un (inserte su término despectivo favorito) que consideraba que uno de los mejores libros de mi vida es, cito textualmente, una «basura insoportable». ¡CÓMO TE ATREVES! Y para esto usan algunos la libertad de expresión. En el sentido contrario no me es ofensivo, pues aunque a la mayoría de usuarios les haya gustado un libro, si a mí no, el problema claramente es de ellos. Otro de los problemas que esta aplicación ha traído a mi vida (maldito el día en el que la instalé) ha sido el de los retos literarios, estos consisten en plantear un número de libros que quieres leer ese año. Fácil, ¿no? Pues bien, cuando yo había establecido de manera racional mi objetivo anual comprobé que una amiga se había propuesto leer no uno, sino dos libros más que yo. Pues veo su apuesta y subo dos libros, aunque ahora la puñetera aplicación no deje de recordarme que debo leer dos libros cada mes de lo que queda de año. Algo parecido me ocurre cuando voy a la sala de estudio y hay seres (porque no es humano lo que hacen) que pasan ahí más horas que los de seguridad y claro, pues yo los tengo que igualar, aunque aquí siempre suele vencer la pereza. Yo es que siempre fui muy lectora, y envidiosa.