Querido Enrique,

Gracias por el día juntos. Me ha encantado veros, a ti y a tus padres. Mamá está guapísima y tu padre estupendo. Un pollo asado ha sido un plan sin fisuras, para que tu madre no se pusiera a cocinar y así poder disfrutar todos juntos tomando una cerveza en ese porche tan maravilloso que tenéis. Villa Olcina es otro de esos lugares en los que he sido feliz y al que siempre querré volver, y espero que sea pronto, recuerda que tenemos la carbonara veraniega pendiente.

Mi viaje llega a su fin, tras visitarte. He vuelto a algunos de los sitios donde he sido feliz, y he conocido nuevos lugares a los que estoy deseando volver por cómo me han hecho sentir. De esto se trataba esta aventura, una escapada reparadora, cuidarme para cuidar.

Ayudarte a preparar la ensalada, de fondo música clásica por toda la casa, mientras tu padre pintaba una silla en el porche. Bañarnos y charlar sobre nuestra aventura epistolar, comentar los resultados de las elecciones para liderar la federación española de rugby, del nudismo en Vera, o las anécdotas sobre tu abuela materna. Pasaremos por alto la media tableta de chocolate y almendras que nos hemos apretado, mientras intentábamos hacernos alguna foto decente que compartir en instagram, el licor de cuyo nombre soy incapaz de acordarme ya te lo tomaste tú por mí. Yo tenía que conducir, me quedaba llegar a Marte, dejar las maletas, ver a mis padres y devolver a Dolcevita.

Pero hablemos de Cary Grant, el mejor ladrón de guante blanco, al que no le puede quedar mejor un suéter de rayas con un pañuelo rojo de lunares anudado al cuello, o las gafas de sol que lleva en Con la muerte en los talones. Hablemos del único hombre con el que nos iríamos sin pensarlo. Ese tren se nos pasó, sí. Pero nos queda el consuelo de verlo en pantalla y suspirar mientras besa a Grace Kelly en Atrapa a un ladrón antes de que la rubia le cierre la puerta en las narices, o manejando a la Hepburn en Historias de Filadelfia. Si Cary se nos cruzara acabamos tú y yo como en Puerto Hurraco, que murió gente.

Bromas y hombres como los que ya no quedan aparte, he vuelto a casa. Se acabó la aventura aunque alguna escapada todavía surgirá en este mes de agosto, una contigo seguro, no pararé hasta juntarnos para esa carbonara veraniega anual. Segundo aviso. También cuento con alguna aventura improvisada, Murcia en verano puede ser de lo más sorprendente. Por lo demás, la biografía de María Estuardo y el libro de Jorge Martí (otro de esos de los que ya no quedan, tiene una historia brutal, además de ser cantante de La Habitación Roja uno de esos grupos indies que me gustan), ha escrito Canción de amor definitiva, ambos me esperan en la mesilla del cuarto de invitados en casa de mis padres. El drama viene cuando acabe los dos capítulos que me quedan de la serie Los Médici, señores de Florencia. Me quedaré desolada tras el final de Lorenzo el Magnífico, del que me he enamorado profundamente. Maldita sea.

Disfruta del fresquito de la Sierra de Madrid, te dije que metieras en la maleta una rebeca, por las noches allí arriba refresca, espero que me hicieras caso. Anoche quedé con unos amigos, Marta y Andy que está convaleciente por un accidente grave de moto, celebramos que está mejorando mucho y que lo peor ya ha pasado. Salimos a tomar unas cervezas y noté una leve brisa que celebré pidiéndonos unos margaritas. No creo que con tequila, sal y limón consigamos parar el cambio climático, es evidente la sequía de los embalses y parece que viene una Dana, con este panorama, al disfrutar de una leve brisa, lo que nos queda es beber.

Es de noche, hay superluna llena, coincide con las Perseidas que durarán varios días. La luna y las estrellas se contraprograman, mientras a mí me gustaría volver a los sitios donde he sido feliz estos días, junto al mar. Allí ahora mismo mirar al cielo y ver la luna y las estrellas debe ser hipnótico.

Espero que estés bien, disfruta de tus días con amigos.