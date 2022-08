A mí el Drácula Ye-ye me cae bien. Sé que a él no le gusto, pero no me importa. Dicen que es gruñón y que está bastante amargado, pero yo encuentro en esa pose de nihilista de petanca cierta ternura.

El Drácula Ye-ye camina por las calles de la ciudad con la seguridad y el aplomo del que se sabe conocedor de todos los trapos sucios, vicios y pecados de las élites dominantes. «Los poderosos son unos viciosos», asegura.

Por su aspecto de señor corriente y algo acabado nadie diría que una palabra suya es capaz de mover el mundo y que uno solo de sus indómitos adjetivos tiene el poder de hacer descarrilar el curso de la historia.

Es verdad que el Drácula Ye-ye me mira mal, pero es porque yo no tengo su compromiso social ni me entrego a la causa con el heroísmo del que él hace gala. No es que se sienta moralmente superior, es que su moral y él mismo son mejores.

El Drácula Ye-ye es un experto captando la catadura moral de su interlocutor. Su inteligencia superdotada le permite conocer las profundidades del alma humana con tan solo dos minutos de conversación. Lo que algunos llaman ‘prejuicios’, él lo denomina ‘perspicacia’.

Tiene nuestro protagonista una costumbre muy peculiar. Siempre que te ve, es incapaz de reprimir el obsceno impulso de pedirte la hoja de servicios. Porque él no se casa con nadie y el deber le obliga a dejar patente tu naturaleza servil y paniaguada.

El Drácula Ye-ye es un feminista de los de antes. Si a mí no me respeta no es porque sea una mujer joven, sino porque nada de lo que yo diga podrá sorprenderle. Se las sabe todas: donde tú hayas viajado, él ya ha estado; esa idea original que has tenido, a él se le ocurrió en el 53.

Dicen que su rencor y ansias de venganza no conocen límites. Sin embargo, yo no le tengo miedo, porque nunca llegaré a ser digna de su insigne odio.

Como les decía al principio, a mí el Drácula Ye-ye me cae bien y, en el fondo, me hace mucha gracia. Por eso, cuando me lo encuentro, no puedo evitar que en mi mente suene la mítica canción de Andrés Pajares, que tan bien lo define:

Soy un Drácula Ye-Ye que a nadie asusto

si no tiemblan ante mí, no me disgusto

Soy un vampiro genial que nada chupa

aunque después me dirán que estoy chalupa

soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien

soy vampiro, con melena, soy un Drácula Ye-Ye.