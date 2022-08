Recordará su señoría que por aquellos días corrían los rumores como regueros de pólvora. Se comentaba también que una petrolera francesa estaba al acecho, y es cierto que se estaban registrando compras de grandes cantidades de acciones de la empresa que me había contratado. No era para menos que hubiera algo de canguelo. Y, aunque no es muy normal que haya intentos de absorción sin que haya una OPA, piense su señoría en lo que pasó luego con Endesa, que acabó en manos italianas. Había que seguir muy de cerca todos los movimientos de bolsa y averiguar quién estaba detrás. Y esas cosas no aparecen reflejadas en documentos oficiales. Quien quiera saber los movimientos que suceden bajo tierra tiene que tener un buen sismógrafo, un buen georradar y muchos conocimientos. Yo, señoría, perdóneme que se lo diga, mucho antes de que se hablara de los programas Pegasus ya conseguía que Israel me suministrara aparatos y programas muy avanzados que nadie más tenía en este país. Ahí estaban el sismógrafo y el georradar. Y los conocimientos los he ido atesorando a lo largo de muchos años de mucho trabajo y muchos contactos. Precisamente por eso me contrataban, y buenos servicios que les he prestado a unas cuantas empresas del Ibex 35. Como para que ahora, como Pedro hizo con El Maestro, renieguen de mí, pues no vaya a ser que el gallo cante cuando menos se lo esperan.

Al final, la cosa acabó como acabó. A Albareda lo echaron de la presidencia de su empresa y los bancos le exigieron a su sucesor que vendiera un porcentaje muy importante de las acciones que tenía de la empresa de Sinesio. Paradojas de la vida, el que se iba a comer enterita esa empresa sale tarifado de la suya y acaba vendiendo el grueso de la participación que había atesorado. A eso se le llama ir a por lana y salir trasquilado. El único que no se ha pillado demasiado los dedos con esto es el figura de Diéguez, que disparaba con pólvora del rey. Y, señoría, acabo de enterarme por la prensa de que ahora resulta que Rodolfo Sinesio ha sido desimputado y que su caso queda sobreseído porque se considera que sus presuntos delitos han prescrito según la doctrina de la Audiencia Nacional, ojo, que no es el Supremo. No, señoría, no estoy juzgándole a usted, faltaría más. Es solo que pienso que, si lo de Sinesio ha prescrito, por la ley de Mahoma, tan desimputado debe quedar el que da como el que toma. Digo yo.