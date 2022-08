Es un imprescindible de la cultura del Campo de Cartagena y de su pueblo, El Algar. Me encuentro con mi admirado Pedro Esteban García en el Teatro Apolo, sin duda su rincón favorito. La foto se la hago en el patio de butacas, con el histórico telón. Este teatro hay que verlo sí o sí, preferiblemente en una de las representaciones de su programa anual. Recientemente se ha inaugurado un museo en el propio edificio, con su trayectoria teatral y cinematográfica y con referencias a la historia de El Algar, la minería y la comarca. Pedro ha sido uno de sus impulsores, es directivo de la Asociación Cultural que lo gestiona, como también lo es de otras como la Asociación de Amigos del Monasterio de San Ginés de la Jara, de la Liga Rural del Campo de Cartagena, de la Fundación Sánchez Luengo y, anteriormente, de la Plataforma Cultural Alborada y otras.

Nos vamos a su casa, que está cerquita, y hablamos a la fresca de su patio. Empezamos desde su infancia, me cuenta que su padre era un agricultor mediero, que eran aquellos que no tenían tierras propias. A Pedro nada le hubiera gustado más que estudiar arqueología, le gustaba leer cualquier cosa que tuviera que ver con la historia o las épocas antiguas. Empezó a devorar La Eneida, La Odisea o La Iliada mientras ayudaba en casa trabajando la tierra con su padre. Su primer sueldo fue el de facturista de hotel: «Yo era el que hacía las facturas en los desayunos, las comidas y las cenas, lo que me dejaba tiempo libre para segur leyendo sin parar, entre otras cosas las obras completas de Julio Verne y algunas como Viaje al centro de la tierra me las releía varias veces», y añade: «Después de la mili oposité a una caja de ahorros, de la que he sido director durante muchos años. Este trabajo me ha permitido dedicarme a lo que me gusta, que es todo lo que tiene que ver con el patrimonio y la historia de mi tierra».

De niño no paraba de escuchar el programa Operación Rescate, que promocionaba la investigación y búsqueda de tesoros históricos y de patrimonio de los pueblos de España, y añade que «desde siempre guardaba papeles, referencias, libros, recortes de prensa... todo lo que tuviera que ver con la historia de la Comarca. Y enseguida empecé a colaborar o dirigir publicaciones locales. Me influyó mucho como maestro Manuel Giménez ‘el Sandunga’, de cuyos escritos, desde los años 20 del siglo pasado, he bebido mucho». También me cuenta que llegó a ser corresponsal de deportes de la madrileña Agencia Mencheta, en aquellos tiempos en que el Club de El Algar estaba en Primera Regional de fútbol, y me dice: «Y lo hice con toda profesionalidad y dedicación, y eso que nunca me gustó el fútbol, pero sí promocionar mi pueblo».

Y me enseña su casa que, además, es todo un museo: tiene colecciones de libros antiguos, fotografías, periódicos, documentos, facturas, máquinas de escribir, radios, sellos y sobres de banco, cajas de cerillas, botellas de cerveza, hornillos de gas, cupones de ciegos, minerales, miniaturas de coches y aviones… También me muestra una edición antigua de las obras completas de Julio Verne… Y me dice: «Lo mejor que he hecho nunca ha sido no tirar nada valioso ni, por supuesto, ningún libro desde los primeros de mi juventud».

Su mujer, Pilar, que nos acompaña en la conversación, me trae otra tónica y me dice: «Tú ya conoces a Pedro, sabes que lo mejor que tiene, y a veces lo peor, es que no conoce lo que es la maldad, ni discute jamás, para exasperación de algunos, a los que él, encima, siempre disculpa», y también me resalta que «es la persona más ordenada que hay en el mundo», y yo le digo, mientras Pedro nos regala su sonrisa de bonachón, que aún estaría a tiempo de terminar sus días siendo archivero de El Algar.

Y terminamos hablando de los libros que ha publicado, como Algareños, Historia del Teatro Apolo, etc. y otros varios escritos y encuadernados pero aún sin publicar. Pedro tiene unas ansias de investigar y de seguir andando senderos, tan inmensas como su corazón.