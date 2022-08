A mí me gusta mucho Stephen King, desde pequeña. Es el mejor. Lo quiero. Me parece hasta atractivo, con esos ojillos diminutos tras sus inseparables gafas y su look desenfadado. No me extraña que su mujer, Tabitha, y media humanidad estemos prendadas de él. Lo que me gusta de Stevie, al margen de su excitante cerebro repleto de historias de terror y argumentos increíbles, es que hace fácil lo difícil.

En su libro Mientras escribo, el autor más prolífico de nuestro tiempo da consejos a los aspirantes a escritores sobre cómo iniciarse en el oficio. Y lo hace sin vuelo en el verso, como es él: honesto, rápido, directo. Ofrece consejos muy útiles que van desde cómo reconocer el germen de una buena historia hasta el uso de los adverbios (o su proscripción). Habré leído el libro unas siete veces (y escuchado su versión audio otras tantas) y es el regalo que le hago a todas mis amistades cuando tengo oportunidad. Porque lo que yo quiero es que la gente que me parece interesante se anime a poner por escrito sus pasiones e inquietudes, que me narren una historia o compartan conmigo una idea. ¿Cuántas mentes geniales habrá en este mundo a las que no tengo acceso solo porque no escriben? El libro del rey King es excepcional no solo por su generosidad extrema con los aspirantes a ‘juntaletras’ (pone ejemplos prácticos y muestra hasta los tachones de sus borradores) sino por exponer su proceso creativo al desnudo, es decir, vinculándolo con su vida privada. Porque el libro es mitad consejos de escritura, mitad autobiografía. Y, por supuesto, esta última parte es la mejor. Su infancia en Maine como hijo de una madre soltera, su primer ‘best seller’ entre sus compañeros del colegio, su maravillosa historia de amor con Tabitha (llevan juntos más de 50 años), la llegada de sus hijos, los problemas económicos, su primer cheque importante con la sangrienta Carrie (cuyo borrador Tabby rescató de la basura), su complicada y extrema relación con las drogas, la gestión de su éxito editorial, el accidente de tráfico, su empeño por escribir, a pesar de todo. Stevie es un maestro de maestros, un conocedor del alma humana dotado de sensibilidad, sentido del humor, genialidad y carácter que, afortunadamente para el resto de los mortales, también sabe manejar el lenguaje y un día se animó a darle a la tecla. King comenzó a escribir con 6 años; Cervantes publicó El Quijote con 57. Cualquier día es bueno para empezar. «Se puede encarar la página en blanco apretando los puños y entornando los ojos, con ganas de repartir hostias y poner nombre y apellidos, o porque quieres que se case contigo una chica, o por ganas de cambiar el mundo. Todo es lícito mientras no se tome a la ligera», nos dice Stevie. Pues eso, empecemos a dejar de tomarnos a la ligera a nosotros mismos y pongámoslo todo por escrito.