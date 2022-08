El inspector Maiz jura que algunos de los informes policiales que van con su firma no son los que él había redactado originalmente, que lo habían obligado a suprimir párrafos, especialmente los que apuntaban al Señor X. Y que intentaron quitarlo de en medio ofreciéndole un puesto en el extranjero muy bien pagado, el ‘colacao’ que decíamos. Le diré lo que pienso yo, señoría. Por mucho que estés llevando una investigación para un juzgado, si los de arriba quieren que dejes de llevar un caso, les sobran recursos para obligarte a dejarlo. Así que creo que el tal Maiz es un poco notas, vamos, que va de superpolicía íntegro. Pero puedo equivocarme, porque ya le digo que yo no tuve que ver en esa investigación y que es rotundamente falso que yo me hubiera ofrecido a hacerla descarrilar por una suma de dinero.

También dicen que yo les chivaba a los dirigentes del partido de las pesquisas policiales que se seguían en las diferentes causas, porque entonces había unas cuantas causas abiertas, que estaban comidos por la corrupción. Eso también es falso. Si querían tener información de primera mano, la podían conseguir fácilmente desde el ministerio, de los cargos policiales de confianza. Es cierto que yo hice algunas visitas a la sede del partido y que allí me veía con altos cargos. Es que estaban obsesionados con que les espiaban y ese era fundamentalmente el objeto de mis visitas. Otra de sus obsesiones eran los independentistas catalanes y me pedían toda la información que yo pudiera tener de ellos. Sí, señoría, también es cierto que yo solía entrar directamente desde el garaje. Me resultaba mucho más cómodo llegar con mi coche y entrar desde allí. Ya sabe su señoría lo difícil que es en esa zona moverse con coche si no tienes un sitio donde dejarlo. Bueno, sí, también por discreción. Eso lo he hecho siempre con mis clientes. Es mejor para ellos y para mí que no se sepa que se reúnen conmigo. Es que el CNI de siempre ha tenido mucho interés en saber de mis pasos. Ellos sabrán por qué. Sí, claro que había un pique con el CNI. Ellos también estaban pendientes de los movimientos de Troncoso. Cuando interceptamos al preso al que, según él, le había encargado borrar datos de la nube, nos encontramos con que los del CNI también andaban detrás de él. Tuvimos que ganarles por la mano, pero había tantos coches en aquel momento, que aquello parecía un rally.