Otro lunes, otra columna. Esta vez, sorprendentemente, hablaremos de actualidad, aunque claro, como yo escribo las columnas con cierta antelación, quizás cuando ustedes me lean se haya enfriado el tema.

Como sabrán, o si no se lo cuento yo, esta semana pasada se lió en redes sociales por el viaje a África de varios famosos (una influencer y un periodista deportivo con sus respectivas parejas, si no me falla el cotilleo). Aunque de la difteria y de otras enfermedades sí, aún no se ofrece una vacuna contra la falta de conciencia, de ahí que los pobres hayan sido atrapados en el postureo más salvaje. A mí que soy bastante criticona se me encendió la luz cuando leí «os va a encantar África», claro, porque todo el mundo sabe que es lo mismo Patiño, París que Podgorica, por pertenecer a un mismo continente.

El viaje ha estado plagado de críticas en redes sociales, les están diciendo que está feo eso de publicar fotos con menores y que si dices que te ha cambiado la vida irte de safari a lo mejor tu vida necesitaba una vuelta de tuerca.

Sin duda alguna mi frase favorita ha sido «tan felices, tan sonrientes», y lo de que los niños de África (se ve que de África entera, desde Marrakech hasta Johannesburgo) sonríen mucho. Que digo yo, que se podrían haber ido a Lo Campano o al Espíritu Santo si lo que querían era un golpe de realidad. Más allá de la bilis vertida en estas líneas (y aquello que mejor no digo por no dejar constancia) tengo que agradecerles los buenos momentos que me proporcionan, pues esta polémica me ha pillado de viaje en Marruecos, y no crean que ha sido fácil resistirme a parodiar salvajemente a esa gente.

Usted podrá leerme y pensar que lo que me mueve es la envidia, nada más lejos de la realidad, querido lector, pues igual que el huevo frito se interpuso en mi carrera periodística, el sentido del ridículo se interpone entre la vida de influencer y yo (bueno, y que a nadie le interesa mi vida).

Además, de ser influencer me expondría a que petardas muertas de envidia (como yo ahora) me criticaran, y yo por ahí no paso. Así que nada, Hakuna Matata, queridos lectores, sean felices y sonrían mucho, no vaya a ser que le cambien la vida a alguien con su felicidad.