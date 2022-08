Termina el curso político, sus señorías se van de vacaciones tras hacer balance de lo que llevamos de año, cada uno, Gobierno y oposición con su particular visión de la realidad, mientras si fuéramos los ciudadanos los que tuviéramos que evaluar su rendimiento, esfuerzo y capacidades ya les digo yo que al menos por mi parte recibirán esta nota: necesitan mejorar. La autocrítica, esa gran desconocida para la clase política que no es capaz de hacer, cómo demuestran cada día. Siguen el ruido político, los enfrentamientos ideológicos, la incapacidad de llegar a acuerdos por el bien común, siendo los de siempre los que sufren y pagan las consecuencias, los ciudadanos. En resumen, más de lo mismo.

Otro año se nos empieza a escapar, el tiempo pasa rápido, estamos a las puertas de agosto y cuando queramos darnos cuenta, llegan las uvas, y adiós a 2022. Pensarán que soy una exagerada, y puede ser, he llegado a una edad en la que parece que alguien le ha dado al botón de avanzar y no hay quien lo pare.

Si miro atrás en estos siete meses, este curso me ha marcado, imagino que como a muchos, la guerra de Ucrania. Llevamos más de 150 días de invasión rusa, y desde el primer bombardeo nos quedamos mudos viendo en directo desde el sofá a un pueblo salir hacia las fronteras dejando sus vidas atrás, viendo todo destruido a su paso. Adolescentes que no habían cogido un fusil en su vida, defendiendo su país, demostrando un sentimiento de orgullo patrio que pone los pelos de punta, junto al presidente del país al mando lanzando mensajes al mundo de ayuda sin precedentes. Una comunicación que se estudiará en las Universidades hasta el reportaje de Vogue que fue noticia hace una semana, y que me pareció frívolo, innecesario y muy incómodo, cuando hace sólo unos días veíamos la imagen de un padre cerrando los ojos de su hijo muerto de treces años, tirado en el suelo en una parada de autobús. Maldita guerra.

Mientras, en nuestro país, la guerra nos hizo volver a comportarnos como si llegara otro apocalipsis, comprando de forma innecesaria aceite de girasol, haciendo caso a bulos absurdos y demostrándonos que una pandemia no nos había enseñado nada. La eliminación de las mascarillas pasaba a un segundo plano con todo lo que le estaba pasando en el mundo, volvían los macro conciertos, los abrazos, la vida.

En clave política la cloaca del PP sacaba su mejor temporada con detectives y artimañas cutres y salchicheras. Para la dirección del partido Ayuso era el enemigo a batir y al final los que salieron por la puerta fueron Pablo y Teo. Feijóo fue entronizado como futuro salvador del PP volviendo al centro y por el momento no lo veo nada claro. Vox pensó que conquistaría Andalucía, pero se quedó en un bluff. En la izquierda, por su lado, Podemos cada día más debilitado; Yolanda Díaz da un paso al frente con la plataforma Sumar, y su ‘proceso de escucha’, que veremos a ver donde llega; Íñigo Errejón, discreto sin mover ficha, y el PSOE con nueva ejecutiva nacional, sin cuajar su liderazgo. Y tenemos elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina y puedo garantizarles que la carrera preelectoral comenzará a la vuelta de las vacaciones. ¿Están preparados para la turra que se nos viene?

Por mi parte mi balance de curso ha sido sorprendente. Conocí a ocho ministras en un proyecto de trabajo, el rugby ha terminado de seducirme, he pisado más el Metropolitano que mi casa durante esta temporada. No me he enamorado, pero he visto a los Rolling y he vuelto al Kobeta para bailar y disfrutar de la música. Sigo sintiendo vértigo ante el paso del tiempo, no por mí, sino por los míos.

Cierro por vacaciones, pero no se vayan todavía, aún hay más.