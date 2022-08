Ha soñado usted alguna vez en blanco y negro? ¿Qué cree que significa? A mí me pasó una vez en la que me acompañaba mi sombra, un concepto acuñado por Carl Gustav Jung, que hace referencia a la parte más oscura de nosotros mismos, nuestro monstruo interior.

Solemos renegar de nuestra sombra porque da cobijo a nuestras pulsiones violentas, deseos de venganza y demás bajos instintos, pero, en realidad, debemos atenderla y escucharla porque, de lo contrario, tiene el poder de desequilibrarnos. La sombra, bien gestionada, es creativa y libre, y puede salvarnos. En aquel sueño en blanco y negro caminaba junto a ella (o yo era ella) y nos encontramos con Andrés Calamaro. Fue muy divertido.

El psiquiatra y filósofo suizo dice que desatender a la sombra nos lleva a la neurosis, «un sucedáneo del auténtico sufrimiento» causado por el desacuerdo con nosotros mismos. El desdoblamiento (ignorancia de la sombra) nos deja ciegos ante aquella parte reprimida «incompatible con la forma de vida elegida conscientemente». Es decir, nos aboca a falsos caminos.

Lo sublime y lo primario compiten por colonizar nuestra psique. Yo descubrí por primera vez la felicidad en un sueño. También la tragedia. Nuestro inconsciente nos prepara para la vida.

El otro día soñé con música. Cuando tengo ese tipo de sueños me despierto con una dicha inmensa. Abro los ojos con la melodía todavía en mi cabeza. En este caso, fue Jason Derulo, pero otras veces he soñado que era capaz de cantar como La Pantoja (qué gran deleite) o he compuesto melodías inéditas. La música me advierte, como una parte de mi sombra creativa y aventajada, sobre el devenir de los acontecimientos.

Hace un par de años soñé con una canción que hacía décadas que no escuchaba. Era una melodía infantil un tanto críptica, que de niña oí en la tele. El sueño fue tan intenso y extraño que se lo conté varias veces a mi compañero de viaje porque, a pesar de los quehaceres diarios, aquella locura intrascendente me estaba bombardeando el inconsciente.

La letra de la canción -cuya autoría ahora sé que es de María Elena Walsh y data de los años 60-, decía esto: «Había una vez un bru.../ Un brujito que en Gulubú/ A toda la población/ Embrujaba sin ton ni son/ Pero entonces llegó el doctorrr/ Manejando un cuatrimotorrr/ ¿Y saben lo que pasó?/ ¿Y saben lo que pasó?/ ¿No?/ Todas las brujerías del brujito de Gulubú/ Se curaron con la vacú.../ Con la vacuna, luna luna lu».

A los pocos días estalló la pandemia en la ciudad de Wuhan. Yo tenía previsto irme a China ese verano. Solo cuando se empezó a hablar de la vacuna -todavía un milagro en ciernes- comencé a entender la melodía de mis sueños. A veces solo hay que dejarse llevar por el ritmo de la música.