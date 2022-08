Europa nos ha pedido ayuda, de la misma manera que nosotros se le pedimos en su momento, y aunque nos hemos podido reír por lo bajini cuando le hemos dicho que no a la propuesta alemana de reducir el 15% en el consumo de gas, puesto que esta vez nosotros sí hemos hecho los deberes, al final comprendemos que estamos en el mismo barco, por lo tanto el presidente del Gobierno ha dicho que va a ordenar que no se baje de los 27 grados en verano y que no se suba de los 19 en invierno en edificios abiertos al público. Sería lo propio que hiciera lo mismo con aquellos edificios de la Administración que gobierna directamente, aparte de hacerlos eficientemente energéticos. Si Moncloa no tiene placas solares en el techo, debería. Determinados articulistas de abecedario van a poner el grito en el cielo porque las circunstancias les van a obligar a vestir sandalias y bermudas, ellos que son más de pantalón de pinza, zapatito de rejilla y guayabera y el aire acondicionado a todo meter en el centro comercial para poder vestirlas. Si hubieran apoyado a Zapatero en su plan de energía solar quizás ahora no estarían pasando tanta calorina.

Es curioso esto de hacer sacrificios por los demás. Se llama solidaridad, que es el camino, sobre todo con los impuestos, para conseguir la igualdad. Hay quien ha decidido cargárselas en ‘por la libertad’, en cuyo nombre tantos crímenes se han cometido. Entre ellos, los últimos, recortar la sanidad o la educación. Les he dicho alguna vez que la libertad, sin la solidaridad y sin la igualdad, no vale nada, porque no es verdadera libertad para todos, sino solo para los más privilegiados. Quédense con esto también: libertad, solidaridad e igualdad son valores relativos entre sí y absolutos frente a los demás. Huyan de cualquier programa que proponga la desigualdad entre estos tres valores, porque de la misma manera que no hemos conseguido parir una sociedad absolutamente igualitaria sin que eso suponga la desaparición de la libertad, una sociedad donde la libertad sea reina suprema sin atención a cómo se consigue, se accede y se mantiene es fruto de tremendas injusticias en forma de desigualdad, que causan desafección y abandono de esas reglas, a las que recurren los que defienden la libertad por encima de todas las cosas cuando esas cosas se ponen feas. Después vienen las revoluciones, y las madres mías. Me despido de esta columna hasta septiembre con esta reflexión de Ramón Lobo, periodista, que narra muy bien lo que les digo: «Patria es un lugar donde funcionan los derechos y los deberes, donde la gente paga impuestos justos y cuida a los ancianos. Es un lugar donde existen servicios públicos de calidad para todos. Los que se envuelven en banderas y fanfarrias son los antipatriotas, los que saquean. Para ellos, la patria es un cofre del que extraen las monedas para mantener sus privilegios. Toda amenaza al estatus es comunismo, ETA, mafia climática». Pues eso. Feliz agosto. Hasta mañana.