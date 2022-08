Desde Alicante, primera etapa en el viaje de novios que hace 55 años iniciaron mis padres tras su boda, pongo rumbo a los dos meses exactos de la incineración de mi madre hacia el lugar en que me dio a luz. Doy así oficialmente comienzo a mis vacaciones de verano, aunque el motivo de este enésimo y fugaz viaje a Barcelona no sea otro que abrazar a mi madrina con la esperanza de poder insuflarle algo de ánimo y a su vez recobrar yo fuerzas, como cuenta la mitología griega que ocurría a Anteo, el mítico fundador de la Torre de Hércules, en La Coruña, al tomar contacto con la tierra.

Igual que mis padres entonces viajo yo hoy en tren, y me viene al pensamiento la anécdota que tantas veces refirieron de la anciana que compartió con ellos vagón en un trecho del camino y que les miraba fijamente, pasando de vez en cuando la lengua por sus labios cuarteados y resecos para humedecerlos. No llegaron a intercambiar con ella ni una palabra. Sus miradas se cruzaron inevitablemente, sentados como estaban frente a frente. Ellos debieron tal vez despertar en la anónima viajera cierta envidia por su juventud y la alegría que se traduce del amor correspondido y su nuevo y recién estrenado estado civil.

A mi lado, el asiento situado junto a la ventanilla permanece vacante, lo que me sirve de alivio porque no me apetece entablar conversación con una persona desconocida ni intercambiar las fórmulas de cortesía acostumbradas en estas circunstancias y además así puedo ocuparlo y leer mientras de forma intermitente mantengo el contacto escrito a través del whatsapp con mis seres queridos, los que quedan en Murcia aguardando mi regreso y los pocos cómplices que esperan mi llegada.

Pienso también en otros viajes en tren con mi hija en el mismo trayecto, para sus visitas periódicas al Instituto de Microcirugía ocular desde bien chiquita. El puente Murcia-Barcelona en uno y otro sentido ha sido para mí itinerario habitual, la mayor parte de las veces grato, si no por el motivo sí por el reencuentro con personas a las que quiero.

A través del cristal contemplo el paisaje cambiante en la sucesión de imágenes que se deslizan incesantes a gran velocidad. Me saca de mi ensimismamiento una revisora con acento sudamericano que me pregunta si soy yo Rosario. Reflexiono sobre la ventura de poder viajar al encuentro de alguien que te espera y disfrutar de momentos hermosos y al mismo tiempo sobre el hecho de que la vida es viaje y cambio constante y en que ni el cambio ni el viaje son siempre deseados y voluntarios, en particular aquel al que eufemísticamente llamamos el último.