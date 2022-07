Mi compañero de viaje ha conocido a un personaje que le cambia el nombre a las ciudades para que suene más bonito. Al Pico del Perdón lo llama ‘Pico de las Gracias’, Extremadura es ‘Extremablanda’, Roma es ‘Amor’ y supongo que a Villaviciosa la llamará ‘Villavirtuosa’. Siempre me ha gustado la gente que juega con el lenguaje o que crea sus propios conceptos, como el mítico inventor de palabras de la película La Colmena (interpretado por el propio Cela) y su ‘bizcotur’.

Recuerdo perfectamente la primera palabra que busqué en el diccionario y su definición: ‘ultimátum: última orden y definitiva’. La escuchaba todo el tiempo en el informativo sin saber qué significaba (me sonaba a algo monumental y peligroso), hasta que un día decidí comenzar a fijarme en esas ‘hormigas de tinta sin sentido’ (como las llama Rosa Montero) que son las letras y su mágica metamorfosis en palabras.

Al margen de su significado, hay palabras que nos gustan por su sonoridad. Mi compañero de viaje dice que sus favoritas son ‘talismán’ y ‘frenesí’. «La primera suena a telenovela venezolana y la segunda a cantante de Eurovisión, pero son muy bonitas, ¿a que sí?», me dice convencido. Leí en una encuesta que los españoles se inclinan mayoritariamente por ‘azahar’, que también es muy evocadora.

Hay expresiones cargadas de connotaciones que se vuelven de culto, porque nos recuerdan a la persona a la que, por primera vez, se la escuchamos. Una de mis preferidas es ‘brindis al sol’, que asocio de manera infalible con la magnífica María José Gil, redactora de este diario. Otra similar, en este caso, del jefe Ángel Montiel es ‘morir de éxito’, que también encuentro muy periodística y, al mismo tiempo, demoledora.

Al margen del uso compartido de la lengua, existe un uso privado, es decir, el que empleamos de puertas para adentro. Mi madre instauró en mi familia la expresión «me ha pasado un caso», que sirve para iniciar la narración de cualquier tipo de anécdota (normalmente alguna tribulación menor) y genera gran expectación en el oyente.

La última palabra que aprendí fue hace muy poco. Se la oí a mi compañero de viaje y les prometo que pensé que se la había inventado y me estaba tomando el pelo. «¿De verdad que no conoces la palabra ‘pogromo’? ¿Por qué me miras así? Búscala y verás. ¡Estás peor que mis alumnos, Gema!», me recriminó. Desde aquello, confieso que he escuchado o leído el término (que, por otra parte, es terrible) al menos tres veces.

Luego también están las palabras que son atractivas por su etimología. Mis favoritas son ‘hecatombe’ (‘sacrificio de cien bueyes’) y ‘mamotreto’ (‘criado por su abuela’, por la creencia popular de que las abuelas crían a niños obesos). Ya no caben más hormigas de tinta sin sentido, así que, en palabras de David el Gnomo, ¡eslit bai!