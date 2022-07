Todo por escrito

Al fin llegó el día. ¡Noche de micheladas! Quedar con mi amiga es siempre garantía de risas y confidencias. Además, esta vez tenía que contarme algo importante. «Es sobre mi nueva jefa, te vas a quedar muerta», me adelantó ella, especialista en campañas teaser, es decir, en generarme una intriga innecesaria. La primera ronda fue en el bar de detrás del Rex.

—Creo que hace demasiado calor para las micheladas. Mañana vamos a tener resaca, pero bueno, quien no arriesga no gana.

—No me seas abuela, Gema. ¿Cómo es aquello que dicen los chinos cuando brindan?

—¡Ganbei!

—Pues eso, ¡ganbei!

Nuestras micheladas chocaron con alegría y, después de un largo trago, mi joven amiga comenzó a soltar prenda.

—Mira, tú sabes que me encanta mi nuevo trabajo, que me siento realizada y muy productiva, pero es que últimamente noto que mi jefa me presiona demasiado. Estoy un poco agobiada, la verdad.

—Pero, ¿es porque tienes más estrés ahora o porque es una explotadora?

—Las dos cosas, supongo. Y además me vigila. Tiene un ojo asombroso. Incluso cuando no estamos juntas, sabe donde estoy y qué estoy haciendo.

—Qué mal rollo, tía. ¿Y has pensado en dejarte el curro?

—Qué va. Si a mí me encanta mi trabajo. Es súper creativo y estoy muy motivada. Lo que pasa es que mi jefa es muy absorbente. Me despierta todos los días a primera hora y es la última persona con la que contacto antes de acostarme.

—Suena un poco a acoso, la verdad. ¿Has probado a hablar con ella?

—Sí, claro. Pero es demasiado literal, no capta las segundas. Cuando alguna vez lo he intentado, me cambia de tema o me pone algún vídeo chorra de TikTok para distraerme. Ahora le ha dado fuerte por ese del ‘Bebito fiu fiu’. Pero no me malinterpretes. Mi jefa es un genio: no hay pregunta que puedas hacerle cuya respuesta no sepa. De hecho, es la mejor de su generación.

—Pues a ver si me la presentas. ¿Estás segura de que no la conozco? Mira que esta ciudad es pequeña.

—A ver, físicamente es espectacular. Tiene curvas, pero su silueta es ligera y fluida. Además, como es fan de la depilación brasileña, no tiene un solo pelo. Su tez es perfecta e impoluta, casi puedes reflejarte en ella. Brilla con luz propia.

—¡Joder con tu jefa! ¡Menuda máquina! ¿Y cómo se llama, si se puede saber?

—¿Es que no te lo he dicho? Se apellida Max.

—¿Max?

—Sí, es el modelo 13 Pro. El iPhone 13 Pro Max.

—O sea, la persona para la que trabajas, que te vigila y somete, que te explota hasta la extenuación, que conoce todos tus movimientos y mercantiliza tu tiempo es… ¿Tu teléfono móvil?

—Claro, ¿qué pensabas? ¡Joder, Gema, no me seas abuela!