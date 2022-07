Ballesta da el 'sí quiero'

Gracias por honrarnos con tu candidatura, ya está bien de tenernos en vilo a los ciudadanos de la capital. Esto era un sinvivir, ya no sabíamos qué más señales enviarte para que te dignaras a darnos el ‘si quiero’.

Te hemos enviado nuestros ‘holligans’ a la puerta de las iglesias para que te sintieras como el verdadero alcalde de la ciudad, hemos renegado, algunos, no todos, hasta tres veces antes de que cante el gallo de tu antecesor, hasta nuestro nuevo y gran líder gallego te abrió sus brazos de par en par para que dejaras de sentirte el patito feo del partido en la capital.

Ya no sabíamos que más hacer para que tu travesía personal por el desierto no fuera ni larga ni solitaria. Hasta algunos estaban dispuestos a dejar de limpiar las calles de la capital como reivindicación de su gratitud hacia vuestra excelencia.

Menos mal que por fin has decidido bajar al mundo terrenal y volverás a guiarnos hacia una libertad que premia a los que más tienen frente a los que menos. Nunca una novia ha tenido tanta paciencia como nosotros. Algunos ya pensaban de nuevo que tendrían que sacar las fotos antiguas del Clan de Orihuela.

Sabes que siempre te he considerado una persona educada y preparada, aunque tu mayor defecto es haberte rodeado de gente de dudosa capacidad técnica y de sobrada dependencia de la política, lo que, sin duda, equivale a andar siempre rodeado de dependientes ‘políticos’ y eso es un grave problema, ya que terminan diciéndote solo lo que ellos quieren que tú escuches. El día que dejes la política y te alejes un poco, entenderás lo que te digo.

Pero al margen de que hayas terminado de una vez de deshojar la margarita, y que vuelvo a reconocer que no me ha sentado nada bien que nos hayas mareado con tu decisión excesivamente, lo que me preocupa es que según las encuestas, el partido al que representas solo podrá gobernar de la mano de la extrema derecha, y eso me preocupa mucho, ya que por primera vez tengo mis serias dudas de que no seas capaz de vender tu alma al diablo con tal de volver a ostentar el bastón de mando.

Te he visto, por desgracia, decepcionar y hasta traicionar a la democracia cuando con tu decisión has consentido que hubiera alcaldes pedáneos que apenas tenían representación, en un trueque de cargos que jamás pensé podrías amparar en nombre del ‘juego de la política’, y es que no todo vale siempre.

Si las encuestas se cumplen, sería bueno que los murcianos y murcianas que andamos empadronados en la capital, supiéramos si vas a admitir que la ‘santa inquisición’ del siglo XXI determine parte de nuestras políticas públicas, lo que es lo mismo que decir nuestras vidas.

¿Permitirás que cada mañana en los colegios públicos suene el himno de España como signo de patriotismo?, ¿Permitirás que la bandera arcoíris no ondee en el balcón del Ayuntamiento cuando se celebre el día del Orgullo como propone la extrema derecha? ¿Se acabarán las políticas sociales? ¿Criminalizaremos a la inmigración de todos nuestros males? ¿Nos convertiremos en un vodevil como ocurre en Castilla y León con el pacto entre PP y Vox, y que hasta el presidente de los empresarios de esa Comunidad está poniendo el grito en el cielo?

Sería bueno que ahora que nos has dado el ‘Sí Quiero’, antes de que entres en la iglesia supiéramos los ciudadanos qué nos espera para los próximos cuatro años de convivencia, ya que no nos gustaría, como dice el dicho popular: ‘todos prometen y prometen hasta que te la meten’, y bastante jodidos andamos los ciudadanos para que sigan engañándonos unos y otros.