No recuerdo si era la reina Sofía o Mayra Gómez Kemp. El caso es que a alguna de las dos tenía entre sus aficiones echarse la siesta de una manera muy particular.

«Cuando viene a casa en verano, le preparo un gazpacho bien fresquito. Luego, se va al cuarto y se tumba en la cama, mientras yo le friego el suelo de la habitación con agua bien fría, para que ella descanse a gusto. Tendrías que verla cómo disfruta, espatarrada y en bragas, de ese momento de tranquilidad. Porque ella es famosa, sí, pero en mi casa está en la gloria».

Esta disparatada anécdota que narra una de las vecinas de la película Carmina o revienta, me traslada a un mundo de sensaciones en el que casi puedo sentir el frescor de la habitación, gracias al poder evocador de la palabra y su equilibrio surrealista entre ternura y deleite.

Cuando las preocupaciones acechan, el estrés aumenta o los problemas aprietan, me gusta trasladarme mentalmente a escenarios que me proporcionan paz y me reconcilian con la sensualidad de la vida. En verano, además del epítome de siesta reseñado, me visualizo haciendo el muerto, mecida por las olas del mar, mientras una suave brisa eriza mi cuerpo.

Otra de mis imágenes favoritas es El caminante sobre el mar de nubes, el célebre cuadro de Friedrich en el que un hombre de espaldas, rodeado de brumas y niebla, mira hacia un enigmático horizonte que se funde con el cielo. Es una imagen que me transporta a un mundo misterioso, en el que reina la calma y hace mucho fresco (perfecta para contrarrestar la ola de calor). Puro Sturm und Drang (tormenta e ímpetu).

Ese sentimiento de lo sublime, tan propio del Romanticismo, ese éxtasis de recuerdo indeleble que experimentamos a veces, es un refugio frente a los rigores del día a día, que nadie nos puede quitar. Somos libres de evocar, ya estemos esperando el autobús, realizando trabajos forzosos en Siberia o atrapados en un atasco. Porque ese lugar acogedor, personal e íntimo que nos llena de dicha y que dibuja una sonrisa de placer en nuestro rostro a voluntad, es gratis, exclusivo (nadie más puede pasar) y está abierto las 24 horas.

Un trabajo alienante, la hipoteca, atreverse a repostar gasolina, el reto de llenar el carro en el supermercado… Lo material e inmediato cerca nuestras vidas y nos convierte en presas fáciles de la depresión y el agobio. Viviremos siempre cautivos si no hacemos uso de aquello que nos diferencia de los animales, si no esgrimimos nuestra verdadera esencia evocadora y creativa, para liberarnos de la tiranía del aburrimiento y la presión externa. Somos humanos, ergo somos sublimes.