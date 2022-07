El último revés electoral del PSOE en Andalucía, que se suma a los de Madrid y Castilla y León, ha puesto en una encrucijada a Sánchez. ¿Moderación o radicalidad? Ha podido elegir abordar esta crisis de la mano del Partido Popular, pero ha decidido libremente optar por una deriva populista para ganarse el favor de quienes mantienen su Gobierno. Los sillones antes que el interés general. Su macroestructura gubernamental, integrada por 1.500 altos cargos, entre ellos 803 asesores, antes que atender la situación económica de las familias.

Las medidas estrella anunciadas no atacan el 10,2% de inflación del pasado mes de junio, la más alta en 37 años y por encima de la media europea del 8,6%. No tienen efecto positivo alguno en la mitad de los hogares españoles que va a anular o recortar sus vacaciones este verano. Al contrario, afectarán negativamente a la economía española, ya maltrecha y que, tras la subida de tipos ya anunciada por el BCE, enfriará aún más su crecimiento.

Sánchez ha anunciado un impuesto extraordinario a la banca, único en Europa, con el que pretende recaudar 3.500 millones extra. Puede que incluso Zapatero, que aprendió todo lo que sabía de economía en dos tardes, entienda que este tipo de impuestos acaban repercutiendo, aunque sea por vía indirecta, en el precio que todos pagamos por esos servicios. El mero anuncio de esa medida ha tenido un efecto devastador: pequeños ahorradores, familias y pensionistas han visto cómo se esfumaban 9.000 millones de euros de sus ahorros en la Bolsa. Una parte nada despreciable de las acciones de los bancos no está en manos de esos ‘señores que fuman puros’ en siniestros cenáculos a los que Sánchez hace responsables de sus desdichas. En absoluto. Los pequeños ahorradores, fundamentalmente familias y pensionistas, tienen en algunos casos hasta el 40% de las acciones de esas entidades. Ninguna demagogia con esto, por favor. La alternativa es clara. La propuesta de Feijóo y del Partido Popular es clara: no hay que castigar ni demonizar sectores, sino que debe premiarse a las empresas que reinvierten sus beneficios. La labor del Gobierno es buscar soluciones, no culpables.

¿Puede Sánchez, acaso, explicar a los españoles en qué cenáculos, con o sin puro de por medio, ha decidido qué hacer con los 7.500 millones extra de recaudación ‘llovidos del cielo’, por usar la terminología que ellos mismos emplean con respecto a los beneficios empresariales? De una crisis en la que, a cada vez más personas les cuesta llegar a fin de mes con subidas del 40% en combustibles, 13% en alimentación o 19% en gastos de vivienda, no se sale expoliando el bolsillo de los ciudadanos. Al contrario, la ayuda debe venir a través de bajadas de impuestos como la del IVA a la electricidad propuesta por el Partido Popular y a la que el Gobierno socialista se negó en principio y que, finalmente, tuvo el acierto de aprobar. También es momento de un plan de ahorro energético para evitar el fantasma de cualquier restricción futura a familias, empresas y centros públicos.

La deflactación del IRPF es también otra medida imprescindible, tal y como se hará en la Región de Murcia, impulsada por el presidente López Miras. Es imprescindible corregir en este impuesto el efecto de las posibles subidas salariales para paliar la inflación en las rentas medias y bajas ya que, de no hacerlo, los trabajadores se ven doblemente penalizados: pierden poder adquisitivo por la elevada inflación y, además, acaban pagando más impuestos por un incremento de su renta que no es real en términos de capacidad de gasto.

Esta es una propuesta que realiza el Partido Popular, pero no de forma exclusiva ya que, incluso economistas miembros del propio Comité de Expertos para la Reforma Fiscal del Ministerio de Hacienda han manifestado que el Gobierno no puede gravar como renta real un incremento que no supone mayor capacidad de gasto. Esos expertos acabaron abandonando el grupo, claro.

En definitiva, en un momento de gran incertidumbre económica es necesario un Gobierno centrado en los problemas reales y no en salvar una mayoría compuesta por lo peor de cada casa. Las encuestas lo vaticinan y las elecciones, una tras otra, lo avalan: los españoles piden un cambio de Gobierno ante una situación insostenible. Perdida la calle, el socialismo está intentando no perder también el Gobierno. Y para hacerlo, Sánchez necesita el dinero que usted tiene en su bolsillo. No lo olvide.