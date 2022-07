Retumban en mi cabeza las frases de los seres humanos, por llamarlos algo, a los que os gusta el verano. Imagino que los que abrazáis esta infernal época del año es porque os pasáis de vacaciones dos meses, a remojo en la playa o piscina, o en un barco y con una piña colada en la mano, porque si no, no lo entiendo.El verano es un trámite por el que tengo que pasar hasta llegar a uno de mis meses favoritos, Septiembre. Y mientras llega, aquí sigo soportando vuestros chapuzones en piscinas, morenos de diseño, trajes ibicencos y demás topicazos veraniegos. Frivolidades aparte sobre esta época estival, voy a ponerme seria, porque ¡nos estamos yendo a la mierda! espero que se hayan dado cuenta; si no es así, me preocupa bastante.

Viendo las noticias sobre las olas de calor, el cambio climático, fotos a pie de monte calcinado, ruedas de prensa de políticos y demás ruido mediático a través de redes sociales, no sé porqué, mi cabeza ha asociado toda esta coctelera, con una película y en uno de mis ratos de tranquilidad he visto Don ́t Look Up. Ya sé lo que me van a decir, que voy tarde, pero es que no me gusta seguir a las masas y las modas, me tomo mi tiempo para según qué cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la prisa en ser la primera en ver cualquier serie o película de estreno y opinar sobre ello, no estoy en ese equipo.

La brillantez de la ironía política y mediática asusta, cómo retrata a la perfección lo peor del ser humano en lo que respecta a la política y los medios de comunicación, y cómo la manipulación puede llevarnos a la mayor de las catástrofes. Aunque no tenga que ver con el cambio climático y sea un meteorito el que venga directo a la tierra, todo lo que rodea la trama parece sacado de nuestra realidad; las conspiraciones políticas, el poder del dinero, la televisión y el periodismo basura que manipula en base a intereses. Mientras, el tiempo pasa y no se hace nada por frenar la amenaza de la extinción, perdón por el spoiler.

Llevamos dos olas de calor en lo que va de verano, los incendios están arrasando nuestro país y los cuñaos negacionistas siguen y siguen con el mantra de no reconocer que el cambio climático y la subida de la temperatura global en más de un grado están directamente relacionados. Cómo en la película antes mencionada, nos preocupamos de fotografías, obviamente manipuladas, y de lo que dicen los políticos a golpe de tuit, mientras en la calle está muriendo gente por golpes de calor, por acudir a su puesto de trabajo cómo ha ocurrido en las calles de Madrid, o por falta de equipos de bomberos y agentes forestales en Castilla y León; algo tendrán que ver los recortes y la falta de personal, pero luego con un concierto benéfico se arregla todo, tranquilos. ¡Es demencial!

Las altas temperaturas que estamos sufriendo, cada vez son más frecuentes, duran más en el tiempo, y no hay que ser un becado de la NASA para entender que provocan olas de calor e incendios forestales, siendo este año el peor de lo que llevamos de siglo, con más de 197.000 hectáreas arrasadas en todo el país. Y a esto súmale que el nivel del mar no deja de aumentar al derretirse los glaciares, y que en unos años tendremos millones de refugiados climáticos porque será imposible vivir en algunas zonas del planeta, pero nosotros seguimos sin mirar hacia arriba, seguimos con las orejas de burro pensando que no va con nosotros, que es una invención de los radicales de izquierdas, bla bla bla…

Depende de nosotros escuchar mensajes pueriles de en verano hace calor como todos los años o entender que todavía podemos hacer algo para retrasar consecuencias climáticas que modificarán nuestra manera de vivir. Los de mi quinta lo entenderán: se acuerdan de los libros de Elige tu propia aventura. Pues podemos elegir irnos a la mierda o no.